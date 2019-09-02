2 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Özel hayatın bütün yükünü omuzlamanız hem sizi yoruyor hem de gergin yapıyor. Partnerinize de izin verin hatta sorumluluk almasını isteyin. Bugün işinizden elde ettiğiniz kazancın harcamalarına yetmediğini görerek endişelenebilir, gelirlerinizi artırmak için planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Gelişmelerin sizi tatmin etmemesinden şikayet edebilirsiniz fakat biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İşinizdeki gergin ortam sizi fazlasıyla etkiliyor. Sorunun çözümü için taraflarla konuşabilir, ortamın yumuşamasına katkıda bulunabilirsiniz. Maddi konularda sıkıntılı olabilirsiniz ancak detaylarda boğulmak yerine bütüne bakmalı, yeteneklerinizi ve bütçenizi daha verimli kullanmanın yollarını aramalısınız. Harcamalarınızı biraz daha kontrol altına alabilirsiniz mesela.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sevdiklerinize zaman ayırmalısınız. Onların sıcaklığı size de iyi gelecektir. Beklediğiniz haberlerin gelmemesi ya da işlerin hızla ilerlememesi endişelerinizin artmasına yol açabilir. Mantık çerçevesinde yapacağınız değerlendirmeler gerek ilişkileriniz gerekse anlaşmalarınız üzerinde etkili olabilir. Çalışma ortamındaki yoğunluğun sizi zihnen dağıtmasına izin vermemelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bir yanda özel hayatınız öte yanda işiniz. Kendinizi sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Ama duygusallıklarınız arasında unuttuğunuz mantığınız size iyi gelecektir. İş, ev ve yerleşimle ilgili işlerinizi iyi organize etmeli; karşılaştığınız ilk pürüzde pes etmemelisiniz. Detaylarda boğulmamalı, sınırlarınızı bilerek hareket etmelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Son günlerde herşeyin sorumluluğunu üzerinize aldınız. Sevdiklerinizin mali sorumlulukları sizi kısıtlayabilir, istediğiniz gibi hareket edemeyebilirsiniz. Çocuklarla ilgili girişimlerinizde veya aşk hayatındaki beklentilerinizde yolunda gitmeyen gelişmeler yaşanabilir. Bugün sizin gününüz değil. Bugün bütün günü elinizdeki işlerle uğraşarak ama sonuç almakta zorlanarak geçirebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün partneriniz sizi bir sürprizle karşılayabilir. Onun sizi desteklemesi sizin için çok önemli bir motivasyon kaynağı. İş ortamınızda işlerin nasıl ilerleyeceği ile ilgili görüş ayrılıkları yaşanabilir. Detaylarda boğulacağınız ve işlerinizi toparlamakta zorlanacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Verimli sonuçlar alabilmek için öğleden sonraya kadar önemli iş ve görüşmelerinizi tamamlamalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gözler üzerinizdeyken kaygılanmamalısınız ve çevrenizdekilerin sizi etkilemesine izin vermemelisin. Çünkü partneriniz de artık sizi tanıtmak istiyor. Yaşamınızdaki otoritelerin ve engellerin sizi kısıtlamasına ve kendinizi yetersiz hissettirmesine izin vermemelisiniz. Bugün yapacağınız görüşmelerde fazla detaylarda boğulmamalı, uzmanlığınızı gösterebilmelisin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İşinizdeki hızlı gelişmeler sürüyor. Maddi konularda kaygıya neden olan gelişmeler yeni fikirler üretmeni sağlayabilir. Hedeflerini değiştirebilir veya yenilik getirecek girişimler içinde olabilirsin. Duygusal paylaşımlarında mantığını öne çıkarman ve sürekli endişelerinden bahsetmen ilişkini olumsuz etkileyebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Aslında siz işinizde çok titizsiniz. Ancak tasarruf yapayım derken zarar ortaya çıkabilir. Doğru hizmeti alabilmek için uzman kişilerle çalışmalısınız. İkili ilişkiler ve ortaklıklar gündeminde önemli bir yer tutarken koşulların size bağlı olmaması ve eleştiriye maruz kalmanız huzursuzluk yaratabilir. Gözlerinizin kontrole ihtiyacı olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugünlerde enerjiniz düşük ve kalabalıklar içinde yer almak istemeyebilirsiniz. Biraz daha kendi içinizde yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aldığınız haberler sizi huzursuz etse bile detay gerektiren işlerini tamamlayarak günü verimli hale getirebilirsiniz. Kilolarınızla ilgili yapabileceğiniz en iyi şey spor yapmak, ihmal etmeyin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sizi en çok belirsizlikler huzursuz ediyor. Ama bütün olayları kontrol etme çabası içinde olmanız hem kendinizi hem de ilişkilerinizi yıpratmanıza neden olabilir. İş ve aile yaşamının getirdiği sorumlulukların üstesinden gelebilmek için endişelerinize teslim olmamalı, detaylar da boğularak, kendinizi kısıtlamamalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Haftaya hızlı bir başlangıç yaptınız. Bu hafta kaldırabileceğinden daha fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Tabii sonrasında işlere yetişememekten ve zamansızlıktan şikâyet etmeniz de mümkün. Daha planlı ve programlı ilerlemeniz, görev paylaşımı yapmanız ve detaylarda boğulmamanız üretkenliğinizi de artıracaktır.