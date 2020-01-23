2 GÜN SAKLANABİLDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da aralarında husumet bulunan Mohamed Alkhwalydi’yi üç yerinden bıçaklayan zanlı Fares Alibani Lefkoşa’da saklandığı yerde tespit edilerek tutuklandı.

Mağusa’da geçtiğimiz Pazartesi gününün erken saatlerinde aralarında husumet bulunan Mohamed Alkhwalydi’yi 3 yerinden bıçaklayan Fares Alibani olaydan 2 gün sonra Lefkoşa’da saklandığı yerde tespit edilerek tutuklandı.

“Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alibani aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Üç yerinden bıçakladı

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlı Fares Alibani’nin 20 Ocak 2020 tarihinde saat 02:00 sıralarında bir öğrenci yurdunun arkasındaki kaldırım üzerinde daha önceden aralarında husumet bulunan Mohamed Alkhwalydi’nin göğüs kafesine, baldırına ve kalçasına kanunsuz olarak taşıdığı bıçağı 3 kez sokarak ağır yaraladığını açıkladı. Zanlının 21 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa’da saklandığı yerde tespit edilerek tutuklandığını belirten Çebi, olayda kullanılan bıçağın arandığını söyledi. Çebi, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli YargıcıÇiğdem Güzeler, zanlı Fares Alibani’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.