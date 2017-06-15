2 GÜNDE 3 ARAÇ YANDI!

İtfaiye dün ve önceki gün, Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinde çıkan araç yangınlarına da müdahale etti

Mehmet KARA

Başkent Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinde, dün ve önceki gün üç araçta yangın çıktı. Yangınlar, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Haspolat’ta dün akşam saatlerinde park halindeki lüks bir araç, çıkan yangında zarar gördü. Elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu motor kısmında başlayan alevler, olay yerinde bulunanlar tarafından söndürüldü.

Dereboyu trafik ışıklarında (eski Citroen önü) önceki gün sabah saat 11.00 ile Gönyeli’de saat 21.30’da seyir halindeki iki araçta daha yangın çıktı.

Benzin kaçağı ile elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangınlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kıbrıs