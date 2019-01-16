2 KADIN SOHBET ETME BAHANESİYLE ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP...

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da iki kadın, 67 yaşındaki Mustafa Şemmedi’yi “sohbet etme” bahanesiyle önce ormanlık alana götürdü sonra da Şemmedi’nin cebinden zorla 4 bin TL’yi alarak kaçtı. İki kadın, çok geçmeden yakalandı

Mağusa’da 67 yaşındaki Mustafa Şemmedi’yi araçlarına alarak konuşmak için ormanlık alana götüren ve burada müştekinin cebindeki 4 bin TL’yi zorla alarak soygun suçunu işledikleri ileri sürülen Kezban Ünsol ile Behiye Bilgiç tutuklandı. “Soygun” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ünsol ile Bilgiç aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Meselenin tahkikat memuru, zanlı Kezban Ünsol ile Behiye Bilgiç’in 14 Ocak 2019 tarihinde sohbet edeceklerini söyleyerek kullanımlarında bulunan araç ile Mustafa Şemmedi’yi Gülseren Askeri Gazinosu’nun yanındaki ağaçlık alana götürdüklerini söyledi. Zanlıların burada müştekinin giymekte olduğu ceketin düğmelerini kopartarak kasti hasara uğrattıklarını belirten tahkikat memuru, zanlıların daha sonra müştekinin ceketinin cebinde bulunan 4 bin TL parayı zorla alıp soygun suçunu işlediklerini açıkladı. Tahkikat memuru, ayni gün zanlıların tespit edilerek tutuklandığını belirterek, zanlı Ünsol’un gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini açıkladı. 15 Ocak 2019 tarihinde ise zanlıların evinde arama yapıldığını söyleyen tahkikat memuru, zanlı Ünsol’un evinde yapılan aramada 1400 TL para bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kezban Ünsol ile Behiye Bilgiç’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi