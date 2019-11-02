2 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ailenizle ya da arkadaşlarınızla yaptığınız grup aktivitelerinde aktif olacaksınız. Son zamanlarda kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz ama sevdiklerinizle zaman geçirmek bunu biraz hafifletecek.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu aralar kafanız ne yapacağınız konusunda biraz karışık gibi. Önünüzde birçok yol ayrımı var ve hepsi de size cazip geliyor. Bunun gözünüzü korkutmasına izin vermeyin ve bu tip yol ayrımlarına daha önce de gittiğinizi kendinize hatırlatın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün aşk hayatınızda önemli bir değişim olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz ve hayalini bile kuramayacağınız kadar güzel bir ilişki kapınızı çalabilir. Bu ilişki sadece sizi değil etrafınızdaki her şeyi de güzelleştirmek üzere.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kahkahalara boğulacağınız bir gündesiniz! Etrafınıza neşe saçıp sevdiklerinizin de içini ısıtacaksınız. Fakat bugün paranızı nasıl harcamanız gerektiği konusunda dikkatli olmanızda fayda var yoksa kendinizi saçma sapan şeylere para harcarken bulabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Zorlandığınız konularda insanlardan yardım istemeye ne dersiniz? Sadece fiziksel işler için değil, mental olarak zorlandığınız konularda da çevrenizdekilerden destek almaktan çekinmeyin. Unutmayın ki kendi içinizde bulamadığınız o gücü bazen çevrenizdekiler de size sağlayabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün partnerinizden tutun da yerde yürüyen karıncaya kadar her şey sinirlerinizi oynatmaya odaklı sanki! Bu durumun sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Etrafınıza bakın; renklerin uyumuna, kuşların cıvıltısına odaklanarak sakinleşin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sizin için ufukta görünen önemli değişimler var. Bugünlerde atacağınız adımlar çok önemli. Yanlış seçimler yapmanız büyük fırsatları kaçırmanıza sebep olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün kafanız karmakarışık, bu yüzden kararlarınızı hislerinizle değil de mantığınızla almalısınız. Olmayacak şeyleri ise oldurtmak için zorlamamalı, akışa bırakmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Son zamanlarda işinizle o kadar yoğunsunuz ki ailenize ve arkadaşlarınıza ayıracak vakit bulamıyorsunuz. Bugün kontrolü elinize alıp iş ve eğlence arasındaki dengeyi kurmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yediklerinize dikkat ediyor olmanız sağlığınız için tabii ki en doğru şey. Ama arada sırada kalbinizin sesini dinleyerek kendinizi şımartmakta fayda var. İşte bugün güzel bir ziyafet çekmek için doğru günlerden biri!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Partneriniz bugün biraz garip davranıyor olabilir. Normalden daha sessiz ve sakin olması sizi huzursuz etse de üstüne gitmemeye çalışın. Bazen birlikte sessizliğin tadını çıkarmak daha iyidir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İlişkinizde uzun zamandır içinde debelendiğiniz bir sorun bugün nihayet sonuca varacak. Bu sorundan dolayı partnerinizle aranızdaki kıvılcımların sönmeye başladığına inanıyor olabilirsiniz. O zaman müjde! Bugün karşılaşacağınız ve hiç planlamadığınız bir sürpriz sizi ilk günkü gibi heyecanlandıracak.