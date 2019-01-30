2 KAZA, 10 YARALI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nda dün meydana gelen iki kaza korkuttu. Korkuteli-Dörtyol arasında ve Dörtyol çemberi üzerinde meydana gelen kazalarda can kaybı olmazken, toplamda yaralanan 10 kişi hastanede müşahede altına alındı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzeri Korkuteli- Dörtyol arasında Kudret Natik (E-63), yönetimindeki KS 584 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sol şerit içerisinde önünde aynı istikamete doğru seyreden Erkan Gökçekuş (E-63), yönetimindeki PU 607 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle PU 607 plakalı araç yolun solundan çıkarak tarla içerisinde dururken, yine çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan KS 584 plakalı araç önünde sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Yavuz Aydın (E-34) yönetimindeki ER 894 plakalı araca çarptı.

5 kişi yaralandı

Çarpışma sonrası her iki araç da refüj içerisinden karşı seride geçip ER 894 plakalı araç yol içinde, KS 584 plakalı araç ise yolun sağından çıkarak tarla içerisinde durabildi. Kaza sonucu yaralanan, PU 607 plakalı araç sürücüsü Erkan Gökçekuş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lemi Evliya (E-38) ve Kadir Cantaş (E-63), KS 584 plakalı araç sürücüsü Kudret Natik ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Saymaz (E-54) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınırlarken, Lemi Evliya kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Dörtyol çemberine dikkatsizce giriş yaptı

Öte yandan, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Dörtyol çemberi üzerinde, Şengül Ünal (K-30), yönetimindeki PY 863 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Hussain Choudhary Münir (E-54) yönetimindeki PG 623 plakalı plakalı van araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu PG 623 plakalı van araç sol yan kısmı üzerine devrildi.

5 yaralı

Kaza sonucu yaralanan PY 863 plakalı araç sürücüsü Şengül Ünal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Oktay Yaman (9), Utku Yaman (6) ve Hilda Rahimi (5) ile PG 623 plakalı van araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Demirkol (E-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.