2 KİŞİ ARANIYOR!

Mağusa’da, narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suç üstü yakalanan zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu, tutukluluk süresinin dolmasının ardından, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Gamze PiR BAYKUR

Mağusa’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ellerinde içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigaralar ve 5 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Kurucu ile Keloğlu’nun tutukluluk süreleri 3’er gün daha uzatıldı.

2 kişi aranıyor

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 29 Mart tarihinde alınan bir bilgide zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Enginer, zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu’nun aynı gün Baykal bölgesinde bulunan bir internet kafenin arkasındaki ağaçlık kısımda ellerinde birer adet içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ile otururken tespit edildiklerini belirtti. Akabinde zanlıların üzerinde yapılan aramada zanlı Kurucu’nun cebinde yaklaşık 5 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıklayan Enginer, zanlı Kurucu’nun mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini söyledi. Enginer, zanlı Kurucu’nun vermiş olduğu ifadesinde tasarrufunda bulunan konu maddeleri aldığı kişinin adını verdiğini ve yine ismini ve soyismini bilmediği bir kişiye ise bir miktar verdiğini beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve aranan 2 kişinin olduğunu belirten Enginer, zanlıların 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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