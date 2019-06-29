2 KİŞİ TUTUKLANDI!
Lefkoşa’da, diğeri İskele’de olmak üzere 2 kişi tutuklandı...
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KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, biri Lefkoşa’da, diğeri İskele’de olmak üzere 2 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirledi.
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde 26-27 Haziran’da yapılan denetimlerde tespit edilen söz konusu iki kişi tutuklandı.
Etiketler : izinsiz ikamet, tutuklanma
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