2 KİŞİ TUTUKLANDI!

KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, biri Lefkoşa’da, diğeri İskele’de olmak üzere 2 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirledi.

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde 26-27 Haziran’da yapılan denetimlerde tespit edilen söz konusu iki kişi tutuklandı.