2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Gazimağusa’da izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.55 sıralarında Gazimağusa’da suç önleme hizmetleri ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu K.A.M. (E-23) ve S.W.K.K. (E-23) ’nin KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polis soruşturmasyı devam ediyor.