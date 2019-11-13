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2 KİŞİ TUTUKLANDI!

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Gazimağusa’da iki kişi tutuklandı!

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Gazimağusa’da izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.55 sıralarında Gazimağusa’da suç önleme hizmetleri ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu K.A.M. (E-23) ve S.W.K.K. (E-23) ’nin KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polis soruşturmasyı devam ediyor.

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