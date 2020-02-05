Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 2 KİŞİ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!
2 KİŞİ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

2 KİŞİ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

2 tutuklu!

A+A-

1. 04.02.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde D.S. (E-26)’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan F.G.’nin (E-29) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.