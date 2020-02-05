2 KİŞİ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!
2 tutuklu!
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1. 04.02.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde D.S. (E-26)’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan F.G.’nin (E-29) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Gazimağusa, araç, uyuşturucu
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