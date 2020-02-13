2 KİŞİYE ARABA ÇARPTI!
Yaralılar hastaneye kaldırıldı!
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Güzelyurt'ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Hasret Giresun ve Melina Ezgi Tosun yaralandı.
Güzelyurt'ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, saat 17.00 sıralarında, Ayten Soğan (K-36), yönetimindeki HU 488 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde doğu istikametine doğru yaya olarak yürüyen Hasret Giresun (K-20) ve Melina Ezgi Tosun (K-21)'a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan her iki yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavileri sürerken polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : Güzelyurt, trafik kazası, Hasret Giresun, Melina Ezgi Tosun, yaralanma, Ayten Soğan
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