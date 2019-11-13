Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 2 KIZ KARDEŞ YİNE KAYBOLDU!
2 KIZ KARDEŞ YİNE KAYBOLDU!

2 KIZ KARDEŞ YİNE KAYBOLDU!

Dikkat!

A+A-

14 yaşındaki İlknur Küçük ve 13 yaşındaki Yağmur Küçük yine kayboldu. Küçük kardeşler iki gündür aranıyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılıp ve halen geri dönmedi.
 İlknur Küçük ve Yağmur Küçük  aranıyor.  soruşturma devam ediyor. Küçük kardeşler, Temmuz  ve Ekim ayı  içerisinde yine kaybolmuşlardı. Polis soruşturması devam ediyor. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.