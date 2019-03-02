2 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, sizi duygusal alanda ya da eve ait işlerde harekete geçmeye zorluyor. Bu konularda bitirilmesi gereken işler gündeme gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya bakmaya zorluyor. Ancak sabit fikirlerinizden kurtulmaya bakmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, özellikle psikolojik alanda sıkışma ve kasvet getirmekte. Yine de sorumluluklarınızı ihmal etmemeye bakmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, özellikle evlilikte ya da yakın beraberliklerde bazı krizlere ya da eskiden kaynaklanan sıkıntılara işaret edebilir. Olaylara daha objektif bakmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, zaman alan işler ya da yorucu durumların gündeme gelebileceğini anlatıyor. Daha fazla fedakarlık göstermeniz gereken durumla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, aşkta ya da keyif vermesi beklenen konularda bazı zorluklar ya da mutsuzluklar gündeme gelebileceğini anlatıyor. Aşkta ya da çocuklarla ilgili konularda aşırı üsteleyici olmamalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, ailenize ya da geçmişe yönelik bir konuda bazı bitişlerin, ayrılıkların olabileceğini gösteriyor. Duygusal alanda dışsal etkilere fazlası ile açıksınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, düşüncelerinizde daha pozitif olmanızın gerektiğini anlatmakta. Ancak yakın çevreniz, aileniz ya da kardeşlerle ilgili konularda bazı zorlayıcı durumlar gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, elinizdekileri daha iyi değerlendirmenin önemli olduğunu anlatmakta. Ancak maddi alanda koşullar çok destekleyici olmayabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün burcunuzda ay düğümü ile birleşen Ay, sizi ailevi alanda ya da sağlık açısından daha stresli kılabilir. Psikolojinizde daha pozitif olmaya gayret etmelisiniz. Geçmişten kaynaklanan konular gündeme gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, duygusal açıdan kısıtlayıcı olabilir. Tam olarak bilemediğiniz durumlar yüzünden kendinizi zorda hissedebilirsiniz. İyimserliğinizi korumaya bakmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün Oğlak burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, bir grup içinde ya da arkadaşlar arasında daha fazla sorumluluk ya da yük getirebilir. Gruplar içinde kopmalar da gündeme gelebilir.