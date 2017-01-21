2 MİLYONDAN FAZLA KADIN

Yeryüzünde 2 milyondan fazla kadın, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a karşı yürüyor. Avustralya Melbourne'den başlayan gösteriler ABD'nin başkenti Washington'a uzandı, yürüyüşlere erkekler de katılıyor. Filipinler, Hindistan, İsveç, İrlanda, Sırbistan, Almanya, İtalya, Çekya ve İngiltere'de kalabalıklar meydanları ve bulvarları doldurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde başlayan yürüyüş, ünlü Trafalgar Meydanı'nda sona erecek. Londra caddelerinde yaklaşık 50 bin kişi 'Faşizme hayır, Trump'a hayır', 'Çöplük Trump' sloganları atıyor.

İnsan hakları için yürüyen kadınlar, göçmen ve İslam karşıtı ABD liderini eleştiren pankartlar taşıyor. Pankartlardaki ağırlıklı renkler, gökkuşağından oluşuyor.

Yürüyüşü organize edenler, sosyal medya aracılığıyla insanlara protestoya katılmaları çağrısında bulunuyor. ABD'nin başkenti Washington'daki yürüyüşe 200 binden fazla insanın katılması bekleniyor.

İLK İCRAATI OBAMA'NIN MİRASINI SİLMEK

Dün akşam yemin ederek ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, ilk imzaladığı kararnamelerle Barack Obama'nın bazı politikalarına son verdi.

İlk imzanın atıldığı kararnamelerden biri, seçim kampanyasında sıklıkla gündeme getirdiği 'Obamacare' olarak da bilinen sağlık reformu. Yaklaşık 30 milyon kişinin hayatını etkilemesi beklenen uygulamayı bitirmek için artık federal kurumlar yetkili. Ancak Obamacare'deki bazı düzenlemeler Kongre'de yasalaştığı için nasıl bir yol izleneceği henüz belirsiz.

Obama'nın geçen hafta açıkladığı ve banka kredisiyle ilk kez ev satın alan düşük gelirli ailelerin kredi ücretlerini azaltan karar da Trump'ın ilk icraatları arasında.

Yemin töreninden sadece birkaç dakika sonra Beyaz Saray'ın resmi web sitesi de değişti. Yeni sitede, Trump'ın vaatleri bulunuyor.