2 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerini evinizle ilgili konulara ayırmak isteyebilirsiniz. Sakin bir sabah sizi bekliyor olacak, yine de siz evde olacak aksaklıklara karşı dikkatli olmalısınız. Öğleden sonra devletle ilgili işlerinizi halledebilmeniz için uygun saatler. Ailenizle ilgili konularda daha çok güven arayışında olabilirsiniz. Onlarla çok fazla iletişim halinde kalabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Öğlene kadar işlerinize konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın. Öğleden sonra yöneticilerinize karşı sorumluluklarınız artabilir. Ortaklı yatırım konularında daha çok zaman ayırabilirsiniz. Üstünde çalıştığınız konularla ilgili iletişiminiz artabilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bugün ilişkilerinizde hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sakin başlayacağınız günün ardından, ilişkileriniz hareketlenebilir. Harcamalarınızda artış olabilir, dikkat etmekte fayda var. Eşinizle ilgili sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Eşinizle ilgili harcamalar gündeme gelebilir. Yurtdışı seyahat planlarınız üzerinde fikir karmaşasına düşüp, karar vermekte zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Öğlene kadar işlerinize odaklanmakta bazı problemler yaşayabilirsiniz. Bu sürede eksik bıraktığınız küçük işlerinizle ilgilenmek doğru olabilir. Kişisel hassasiyetlerin ön plana çıktığı bugünde beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Yeni birileriyle tanışabileceğiniz bugünü sosyal aktivitelerle geçirmek size de iyi gelecektir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sabah saatlerini kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyeceksiniz. Ev veya işte yaşayacağınız küçük sakarlıklara dikkat etmekte fayda var. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Onlar için harcama yapmaktan kaçınmayacaksınız. İlişkisi olmayan aslan burçları da bugün yeni birisiyle tanışabilirler.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Öğlene kadar tamamlanması gereken işleri bitirmekte fayda var ve motive olmakta zorlanabilirsiniz. İşinizde size destek veren kişilere karşı sorumluluklarınız artabilir. Duygu ve düşünce ayrılığı yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra hareketli ve iletişimi yüksek saatler var. Sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebilirsiniz. Zevklerde abartıya kaçmamaya dikkat etmeliyiz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sabah saatlerini öğleden sonraki işlerinizi organize ederek geçirebilirsiniz. Karar vermeniz gereken işlerinizi ileriki saatlere kaydırmanız daha iyi olacaktır. Kardeşlerinizin veya yakın çevrenizin sizden öneri aldığı konularda, sorumluluk alıp onlara destek olma kararı verebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınla zaman geçirmekten zevk alacaksınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Öğlene kadar evle ilgili işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İlerleyen saatlerde yurtdışından gelen arkadaşınızla görüşebilir veya yabancılarla ortaklaşa yaptığınız işlere yönelebilirsiniz. Bugün almak istediğiniz kararlarda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde ise zevk aldığınız konulara yönelebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatlerinde kafanızda yer eden ama zaman bulup yapamadığınız ufak tefek işlerinizi halledebilirsiniz. İletişimi kuvvetli bir gün olabilir sizin için. Düşüncelerinizin paylaşılması ön planda olsa da duygu ve düşünce ayrılıklarına düşebilirsiniz. Akşam saatlerinde zevkinize düşkün hareket edip, girdiğiniz ortamlarda flört edebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Ortaklı para durumlarından sorumluluk alabilirsiniz. Finansal alanda kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. İşlerinizle ilgili fikir ayrılıklarıyla karşılaşabilirsiniz, olaylara kontrollü yaklaşmakta yarar var. Günün ilerleyen saatlerinde ise ilişkilerde fazla para harcamaya meyilli olabilirsiniz. Zevkler için para harcamada abartılar söz konusu.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Günün ilk saatleri yavaş ilerlese de sakin olmakta fayda var. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçirebilir, alacağınız yeni sorumluluklar hakkında konuşabilirsiniz. Bu konular hakkında net bir karara varmayı başka bir güne bırakabilirsiniz. Kalan zamanlarda kendiniz için daha çok zaman harcamak isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma alanında sorumluluklarınız artabilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı sorumluluklarınızda artış yaşanabilir. Gün içinde işle ilgili sizi yoran konularla uğraşabilirsiniz. Hayatınızda kabullenmeniz gereken konularla ilgili çok konuşup çok düşünebilirsiniz ama karar vermekte zorlanacaksınız. Akşam saatleri sizin için daha rahat geçebilir.