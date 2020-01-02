2 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Son zamanlarda kendinizi bulutların üzerinde hissediyordunuz ve çok mutluydunuz. Artık yavaş yavaş gerçek hayatınıza dönmeli ve dünyaya ayak basmalısınız. Bugün gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sorunlarınıza çok fazla odaklanıyor olmanız sizi çözüme götürecek olası yolları da görmemenize sebep oluyor. Eğer duruma farklı bir açıdan bakarsanız daha önce hiç fark etmediğiniz şeyler gözünüze çarpacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün altıncı hissiniz çok kuvvetli ve insanların yaptıklarının altında neler yattığını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Bu yeteneğinizi işinizde de kullanmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün sizi çok şaşırtacak durumlarla karşılaşacaksınız. Biraz hazırlıksız yakalanmış olsanız bile hayatınızda genel olarak dengeyi tutturduğunuz için normal halinize dönmekte zorlanmayacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bir insanın üzerinde iyi bir izlenim yaratmak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Daha önce çok önem verdiğiniz biriyle karşılaştığınızda en harika günüzde olmamış olabilirsiniz. Ama bugün adeta parlıyorsunuz!

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Hayatınızda bir şeyler tahmin ettiğinizden de yavaş ilerliyor olabilir. Endişeye kapılıp acele etmeye çalışmayın. Sakin ve emin adımlarla ilerleyin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Önceleri üzerine düşündüğünüzde size radikal bir değişiklik yaratacakmış gibi gelen bir karar, bugün almanız gereken en gerekli karar olabilir. Elinizi çabuk tutun ve harekete geçin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bir tartışma yaşadığınızda en çok dikkat etmeniz gereken karşı tarafın size zıt olan düşünceleridir. En çok bunlardan yeni şeyler öğrenir, aydınlanırsınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Odadaki en zeki insan siz olabilirsiniz fakat diğerlerinin bu durumu hemen fark etmesine gerek yok. Şimdilik kartlarınızı gizli bir şekilde oynamanız daha iyi olacak.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün nihayet verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Etrafınızdaki insanlar ne kadar çaba harcadığınızı fark edip sizi tebrik edecek.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eğer olası bir tartışmadan kaçamıyorsanız farklı bir taktik denemeyi düşünmelisiniz. Tartışmanın alevlenmemesi için duygusal konuşmalar yapmamayı deneyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Etrafınızdaki değişim rüzgarından kaçmak yerine onunla beraber savrulmalısınız. Yenilikten korkmayın! Alacağınız yeni kararlar sizi daha da güçlendirecek.