2 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde geleceğinizi ilgilendiren konularda olumlu başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzelleşmek için para harcayabilirsiniz. Sanatsal konular gündeminizi parlatabilir. Öğleden sonra kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz konuların sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Ticari konularda riskli işlere girişmeyin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün iş hayatınızda kadınlardan destek alabilirsiniz. Kendinizi popüler hissedeceğiniz bir gündesiniz. Yeni başlayan işlerde organize olmak daha kolay olabilir. İlerleyen zamanlarda teknik konularda gelişmeler olabilir. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. İşlerinizin yönü belirginleşmeye başlayacaktır. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili yeni projeler geliştirebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sabah saatlerinde yabancılarla ilgili konularda daha etkin davranabilirsiniz. Sanatsal konularda harcama yapabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde işle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Kendinizi göstermek için çaba içinde olabilirsiniz. Ticari anlaşmalarda üstlerinizden destek almalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabah saatlerinde kriz yaratabilecek durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Banka işlerinizi halledebilirsiniz. İşlerinizle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konularla uğraşabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Yabancılar gündeminizi etkileyebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sabah saatlerinde sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Olaylara daha tutkulu yaklaşabilirsiniz. Öğleden sonra endişe duyduğunuz olaylar gündeme gelebilir. Finansal konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Banka işlerinizi halledebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sabah saatlerinde çalışma temponuz yüksek olabilir. İş arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. İş yeri için harcamalar yapabilirsiniz. Elinizdeki işleri düzenleme fırsatı bulabilirsiniz. İlerleyen saatlerde eşinizle ilgili olaylar sizi daha fazla meşgul etmeye başlayabilir. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Teknik konular zamanınızı alabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınız artabilir. Sanatsal konularda yeni gündemler oluşabilir. Kadınlardan destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde çalışma hayatınızdaki sorumluluklar ağır basabilir. Ticari konularda daha fazla uğraşabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Erken saatlerde ailenizle zaman geçirmek için programlar yapabilirsiniz. Keyif alacağınız uğraşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edebileceksiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içindeki hareketli olaylar sizin moralinizi yerine getirecektir. İşlerinizde başkalarından destek alabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde iletişimin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Yakın çevrenizdeki ilişkilerden etkilenebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda başlangıçlar yapabilirsiniz. İlerleyen saatlerde ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Evdeki teknik konulara ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz. Eğitim konularında desteklenebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sabah saatlerinde maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda fırsatlar çıkabilir. İlerleyen saatlerde iş akışınız değişebilir. Konuşma ve yazışmalar yoğunlaşabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sayesinde nefes alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için para harcayabilirsiniz. İlişkileriniz gündeme gelebilir. Bedensel bakımınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Öğleden sonra maddi konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konuları yeteneklerinizle çözüme kavuşturmak isteyebilirsiniz. Ticari konularda kısmetler olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde bilemediğiniz konulardan dolayı sıkışmış hissi olabilir. Olaylardan ruhsal olarak etkilenebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ilginizi kendi uğraşlarınıza çevireceksiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir.