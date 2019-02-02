2 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, tamamlanması gereken sorumluluklara işaret etmekte. Koşullar yorucu olabilir.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, uzaklarla ilgili bir konuyu yeniden gündeme getirebilir. Hassasiyetlerinizi daha çok anlatabilirsiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, ortaklaşa konulara endişe getirebilir. Duygusal alanda olayları biraz akışına bırakmaya gayret edin.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, yakın beraberliklerinizle ilgili bitmekte ya da tamamlanmakta olan durumlara işaret ediyor. Daha sabırlı olmalısınız.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, sağlık ve düzen konularına dikkat çekiyor. Tamamlanması beklenen işler de olabilir.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, sevdiklerinizle daha fazla ilgilenebileceğinizi anlatmakta. Gereksiz endişelere kapılmamalısınız.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, ev ve yerleşime yönelik konulara odaklanma getirmekte. Evde uğraşmanız gereken konular olabilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, bazı görüşmeler ve alışverişlere işaret etmekte. Verilen sözler tam yerine gelmeyebilir.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, parasal konularda acele etmemenizi öğütlemekte. Desteğe ihtiyacınız da olabilir.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün burcunuzda küçülen Ay, bitmekte olan işler işaretçisi. Duygusal açıdan daha hassas olabilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, gizli kalan durumlara ve ilişkilere işaret ediyor. Daha gerçekçi davranmaya bakmalısınız.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, düşüncelerinizi gözden geçirmenin yararlı olabileceğini anlatmakta. Riskli işlerden uzak durmalısınız.
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