2 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, tamamlanması gereken sorumluluklara işaret etmekte. Koşullar yorucu olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, uzaklarla ilgili bir konuyu yeniden gündeme getirebilir. Hassasiyetlerinizi daha çok anlatabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, ortaklaşa konulara endişe getirebilir. Duygusal alanda olayları biraz akışına bırakmaya gayret edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, yakın beraberliklerinizle ilgili bitmekte ya da tamamlanmakta olan durumlara işaret ediyor. Daha sabırlı olmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, sağlık ve düzen konularına dikkat çekiyor. Tamamlanması beklenen işler de olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, sevdiklerinizle daha fazla ilgilenebileceğinizi anlatmakta. Gereksiz endişelere kapılmamalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, ev ve yerleşime yönelik konulara odaklanma getirmekte. Evde uğraşmanız gereken konular olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, bazı görüşmeler ve alışverişlere işaret etmekte. Verilen sözler tam yerine gelmeyebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, parasal konularda acele etmemenizi öğütlemekte. Desteğe ihtiyacınız da olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün burcunuzda küçülen Ay, bitmekte olan işler işaretçisi. Duygusal açıdan daha hassas olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, gizli kalan durumlara ve ilişkilere işaret ediyor. Daha gerçekçi davranmaya bakmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün Oğlak burcunda küçülen Ay, düşüncelerinizi gözden geçirmenin yararlı olabileceğini anlatmakta. Riskli işlerden uzak durmalısınız.