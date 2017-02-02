2 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde engelleri aşmak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. İş hayatınızdaki sorunları çözmek için iletişiminiz kuvvetli kişilerle görüşme yapabilirsiniz. Üstleriniz sizi bugün zorlayabilirler. Duygusal değişimler yaşayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün elinizde olmayan konular sizi zorlayabilir. Bilemediğiniz konulardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Endişeleriniz artabilir. Yabancılarla ilgili konularda dikkatli olmalısınız. İkili ilişkilerinizde iletişiminize dikkat ediniz. Olayların yoluna girmesi için sabırlı olmalısınız. Konsantrasyonunuzu sorumlu olduğunuz işlere yönlendirmelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Geleceğinizle ilgili planlarınızda başkalarından destek alabilirsiniz. İletişim yollarını iyi kullanacağınız bir gündesiniz. Sizden güçlü gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Mücadele gerektiren koşullar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz. Yön vermek istediğiniz işlerde sorumluluk alabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş hayatınızdaki konularda daha hızlı ilerleme kaydedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki sorumluluklarınız artabilir. Eşinizden gelen iş yükleri sizi zorlayabilir. Ticari konularda kısmetler olabilir. İşlerinizde engelleri aşmak için mücadele verebilirsiniz. Teknik konularda daha başarılı olabilirsiniz. İlişkilerinizde denge kurmak önemli olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde yeni şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyifli konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Kafanızı dağıtmak için seyahatler planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili konularda dengede kalmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi belirginleştirmek için çaba sarf edebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün ortaklı konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. İlerleme kaydetmek için mücadele etmeniz gerekebilir. Sizi endişelendiren konuların daha fazla üstüne gidebilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda değişiklikler olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Eşinizle veya ortaklı konularda anlaşmazlıkları çözebilirsiniz. Mücadele verdiğiniz konularda kırılmalar yaşanabilir. Eviniz için alışveriş yapabilirsiniz. Teknik konular gündeme gelebilir. Çaba gösterdiğiniz işlerde karşınızdakine bağımlı olabilirsiniz. Bugün dengede kalmak sizin için önemli olabilir. Duygusal konularda dikkatli olmanızda fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Gün içinde yakın çevrenizde yaşanan olaylardan etkilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı zor durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz. Duygusal değişiklikler sizi yorabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün iş hayatınızda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda daha başarılı olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Geleceğiniz ile ilgili planlarınızda sıkışıklıklar meydana gelebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün karmaşık bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Teknik konular gündeminizi meşgul edebilir. Aldığınız sorumlulukları yerine getirmek için çabalayacağınız bir gündesiniz. İş hayatınızda sizi zorlayan koşullarla başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda sabırlı davranmaya çalışın. Aşk hayatınızda doğru karar vermekte zorlanabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Yakın çevrenizdeki konular gündeminizi meşgul edebilir. Anlaşmazlıkları çözmek isteyebilirsiniz. Görüştüğünüz insanlarla organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları netleştirmeye çalışabilirsiniz. Teknik konularda fırsatlar gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konularda fırsatlar çıkabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yeteneklerinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi meşgul edebilir. Geleceğinizi ilgilendiren konularda hassasiyetler olabilir. Çevrenizdeki güçlü kişilerle birlikte olmak sizi yorabilir. İşlerinize yön kazandırmak için mücadele verebilirsiniz. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. İletişimden kaynaklanan sıkıntılar olabilir.