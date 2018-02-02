2 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Tamamlamaya çalıştığınız işlerinizde mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bugün işlerinizi yeniden yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. Ticari konularda ani farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi sevdiklerinizle paylaşmak için görüşmeler organize edebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanıyorsanız bugün daha cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Risk almak daha kolay olabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda karar almak için acele etmeyin. Eğitsel konularda değişiklikler olabilir. Sevdiğiniz şeyler için yeniden harekete geçebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün ev hayatınızda bitirilmesi gereken işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Hızlı değişiklikler olabilir. Kontrolünüz dışındaki konular sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeni farkındalık kazanabilirsiniz. Bunu çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Harcama yapabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün zihinsel olarak hareketli bir gündesiniz. Yazışma ve konuşmalarınızda kendinizi daha cesur hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi tamamlamak için mücadele edebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar ilginizi çekebilir. Yeni haberler gündeminizi etkileyebilir. Kadınlarla ilgili faaliyetlerinizde daha yoğun olarak ilgilenebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün parasal kaynaklarınızla ilgili gelişmeler sağlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kontrol dışı değişiklikler olabilir. İşlerinizi tamamlamak için yardım alabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda cesaretinizi toplayacağınız bir gündesiniz. Riskli işler sizi biraz zorlayabilir. Programınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kişisel konularda kendinizi cesur hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha sabırlı davranmanız gereken durumlar söz konusu. Hassas olduğunuz konuları daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Gün içinde oluşan değişiklikler sizi rahatsız edebilir. Kontrol edemediğiniz duygusal sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Gün içinde kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Programlarınızdaki değişiklikler sizi zorlayabilir. Ani teknik problemler çıkabilir. İşlerinizde sonlandırdığınızı sandığınız konular tekrar gündeme gelebilir. Tepkilerinizde daha sakin olmaya çalışın. Eğitimle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün geleceğinizle ilgili konularda değişiklikler yapmanız gerekebilir. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için kadınlardan destek alabilirsiniz. İşlerinizde aceleci davranmayın. Alternatif konular gündeme gelebilir. Keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün işlerinizi tamamlamak için program yapabilirsiniz. Bazı konular ve kişiler sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde mücadele verebilirsiniz. Sabırlı olmalısınız. İşlerinizi yapabilmek için riskli durumlardan uzak durmalısınız. Duygusal konular ön plana gelebilir. Sevdiğiniz şeylere zaman ayırabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İş ilişkisinde olduğunuz kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Gün içinde inşa etmek istediğiniz işlere yönelebilirsiniz. Teknik konularda değişiklik yapmanız gerekebilir. Yeniden harekete geçirmek istediğiniz işlerinizde başarılı olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün endişe duyduğunuz konularda acele kararlar almayın. Sabırlı davranmanız gereken konular söz konusu. İşlerinizi tamamlamak için mücadele verebilirsiniz. Gün içinde üstlerinizle ilişkileriniz de dikkatli olmalısınız. Finansal konularda fazla cesur davrandığınız için duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün eşinizle ilgili konularda dalgalanmalar olabilir. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. Ortaklı konularda daha cesur kararlar alabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde verdiğiniz mücadele sizi yorabilir. Sabırlı davranmanız gereken durumlar olabilir. Bazı konularda iç sesinizi dinlemenizde fayda var.