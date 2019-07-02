2 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. Şartlar ve en önemlisi senin için önem taşıyan insanlar son günlerde seni kendinle belli konularda yüzleşmeye itiyor olabilir. İlişkinle ilgili kuruntularının boşuna olduğunu göreceğin gelişmeler kapında!

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. Sabah işe gittiğinde ortalığın biraz karışmış olduğunu görebilirsin ve işleri toparlamak sana düşebilir. İş yoğunluğun artmış olsa da bugün keyfini hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyeceksin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. Kendine karşı korumacı oluşun, seni fazlasıyla savunmacı yapabilir. Özellikle ortaklı bir işte çalışıyorsan ya da birilerine yöneticilik yapıyorsan birtakım önemli sorunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bugünün tarihini bir kenara milat olarak yazmanı tavsiye ederim. Kendi işini yapan bir Yengeç burcuysan, teknolojik aksaklıklar yetişmesi gereken projelerin gecikmesine neden olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. Hem ülkemiz hem de senin açından oldukça önemli bir süreç başlıyor. Son zamanlarda artan yoğunluk, uyku problemi yaşamana neden olabilir. Özellikle zihnen kendini rahatlatmanda fayda var, stresli bir gün yaşayacaksın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. İş hayatının yoğunluğunda kendini ihmal ettiğini fark etmesen de çevrendeki insanların tepkilerinden bunu anlayacaksın. Bir süredir ne olacağı belirsiz olan konularla ilgili bugünden sonra gelişmeler yaşamaya başlayacaksın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. İlişkisi olan ya da evli bir Terazi burcuysan, ilişkinin rutin gidişini sorgulayabilirsin. İlişkisi olmayan bir Terazi burcuysan, gün içerisinde katılacağın toplantı ya da organizasyonda eski sevgilinle ya da eşinle karşılaşabilirsin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bugün bir süredir kafanda olan soru işaretlerine cevap bulabilirsin. İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysan, duygularına tam anlamıyla karşılık bulacağın biriyle tanışabilirsin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. Kimseye ihtiyaç duymadığını tavırlarınla belli ederken, çevrendeki insanların sana ihtiyacı olduğuna tanık olabilirsin. Eğer ilişkisini yeni sonlandırmış bir Yay burcuysan pişmanlıkların bugün ağır basabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün karşıt burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bugün üzerine aldığın her sorumluluğu bir bir yerine getireceksin. İlişkisi olan ya da evli bir Oğlak burcuysan, değer verdiğin kişinin belirli konulardaki kararsızlıkları seni biraz yorabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bugün, değişim ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsin. Daha önce temellerini attığın işlerin geri dönüşü ile planlarına yeniden yön vereceksin. Teknoloji alt yapılı bir firmada çalışıyorsan iş yoğunluğunun artacağını bilmelisin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün Güneş tutulması gerçekleşiyor. Aşk konusunda sürekli kafanın bulanması bugünlerde gerginlik yaratıyor olabilir. Gün içinde ailende ya da iş hayatında otorite sahibi birisiyle iletişime geçmen gerekecek. Günün akışı aklının karışmasına neden olabilir.