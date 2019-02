2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi 1-7 Şubat 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden Üzüm, Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Mısır Silajı, Ayva , Koyun Süt Yemi ,Sığır Besi ve Süt Yemleri, Ryegrass Silajı, Arpa Yemlik olmak üzere 32 numuneden 32’si de temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Ispanak,Pazı, Maydanoz, Çeri Domates, Enginar,Kabak,Kapya Biber, Biber, Marul, Domates ve Mandora Mandarin olmak üzere 15 numuneden 13’ü de temiz olup 2 numune de limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

İncirli’de kapya biber üretimi yapan Ali Kansu’nun ürünlerinden alınan 2. numuneden yapılan laboratuvar analiz sonucu limitüstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı hasat geciktirme uygulanmıştır.

Mağusa ‘da kabak üretimi yapan Cemal Sapmaz’ın ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından ürün imha edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm-Red Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

6 T.Ü.K. İthal ARPA YEMLİK Temiz

7 T.Ü.K. İthal KOYUN SÜT YEMİ 15 PRT Temiz

8 T.Ü.K. İthal Sığır Besi Geliştirme 16 Prt Temiz

9 T.Ü.K. İthal Sığır Besi Yemi St. 14 Prt Temiz

10 T.Ü.K. İthal Sığır Süt Yemi 19 Prt Temiz

11 T.Ü.K. İthal SIĞIR SÜT YEMİ St. 16 Prt Temiz

12 Nuri Ersoy Ltd. İthal ARMUT DEVECİ Temiz

13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayva Temiz

14 Nuri Ersoy Ltd. İthal ARMUT S.M. Temiz

15 Nuri Ersoy Ltd. İthal ELMA S.KING Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal ELMA S.KING Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal ARMUT S.M. Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal ARMUT DEVECİ Temiz

20 Köşe Tic. İthal AYVA Temiz

21 Köşe Tic. İthal ELMA S.KING Temiz

22 Köşe Tic. İthal ELMA GRANY SMITH Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal ARMUT DEVECİ Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal ARMUT S.M. Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal ELMA S.KING Temiz

28 SERİFE G.CİVİSİLLİ İskele Enginar Temiz

29 MEHMET GAZİOĞLU İthal ROYAL SIĞIR SÜT 19 Yemi Temiz

30 Ali Kansu İncirli Kapya Biber (2. alım) Limitüstü

31 MEHMET GAZİ Mormenekşe Enginar (İHRAÇ) Temiz

32 YELİZ AKBELLİ Mormenekşe Enginar (İHRAÇ) Temiz

33 Levent Sanayi Ltd İthal MISIR SILAJI Temiz

34 RAMAZAN AKYÜZ İthal RYEGRASS SILAJI Temiz

35 SERPİL BAYÜR OZANKÖY Ispanak Temiz

36 Ahmet Kayım OZANKÖY PAZI Temiz

37 MENTEŞ SOYUMERT Çatalköy Çeri Domates Temiz

38 HÜSEYİN TURAÇ Mağusa Maydanoz Temiz

39 UFUK POTAK Mağusa BİBER Temiz

40 MURAT GAZİOĞLU Mağusa Marul Temiz

41 CEMAL SAPMAZ Mağusa Kabak İmha

42 ABDURAHMAN NERGİZ Mağusa Domates Temiz

43 Halil Kasap Pazarlama İthal Elma Golden Temiz