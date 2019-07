Ağlama, başını duvara vurma, aşırı inatlaşma, bağırma, iştah kesilmesi ve ısrarcı davranışlarda bulunma gibi davranış değişiklikleri ile kendini gösteren 2 yaş sendromu hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... 2 yaş sendromu nedir? Ne kadar sürer? İşte cevapları...

Bebeklikten çocukluğa geçiş sürecinde karşılaşılan ve ebeveynlerin çocuklarının gelişiminde oldukça zorlandıkları dönemlerden biri olan 2 yaş sendromu nedir? Ne kadar sürer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

İki yaşındaki çocuklar ebeveynlerine güvenmeleri ve bağımsızlık istekleri ile mücadele ediyorlar. Her şeyi kendi başlarına yapmaya isteklidirler, ancak belirli kuralları izlemeleri beklendiğini keşfetmeye başlıyorlar. Bu normal gelişimin zorluğu uygunsuz davranışlara, hayal kırıklığına, kontrol dışı hislere ve öfke nöbetlerine yol açabilir.

Sinir bozucu ve yorucu olmasına rağmen 2 yaş sendromu; normal gelişim aşaması ve yürümeye başlayan bebeğin bazı önemli gelişimsel kilometre taşlarına ulaştığının bir işaretidir.

2 YAŞ SENDROMU NEDİR?

2 yaş sendromu, bebeklikten çocukluğa geçiş sürecinde karşılaşılan, bir takım davranış sorunlarının yaşandığı ve ebevenlerin çok zorlandığı özel bir dönemdir. 2 yaş sendromunda çocuklar kendi davranış ve düşüncelerini kabul ettirmek ister. Kendi istediklerinin gerçekleşmesi için uzlaşmaz bir tavır takınır ve sizinle inatlaşır. Oyun saatini uzatmak, uyumamak, kendi istediği şeyleri yapmak, yemek yememek için diretebilir. Bu yüzden isteklerini yaptırabilmek adına daha sinirli ve huysuz olabilir. Ayrıca sık sık ağlayabilir. Yaşıtlarına, ebeveynine vurma ya da eşyaları kırma, zarar verme eylemleri bu dönemde olduça fazla gözlemlenir. 2 yaş sendromuna “krizler ve devrimler süreci” de denilebilir.

2 YAŞ SENDROMUNUN NEDENLERİ

Anne ve babanın engelleyici ve aşırı koruyucu davranışları

Kardeşler arasındaki kıskançlık

Temizlik konusundaki ısrarcı tavırlar

Tuvalet eğitimi

Herhangi bir konuda engellenme

Aile içindeki anne ve babanın bir birine şiddet uygulaması

Yeme ve içme konusunda ebeveynlerin ısrarcı tutumları

Çocuğun gün içerisinde enerjini harcayamaması

Ebeveynlerin ilgisiz tavırları

2 YAŞ SENDROMU BELİRTİLERİ

– Hırçınlık

– Ani öfke nöbetleri

– Her şeye olumsuz yanıt verme, kendi istediğini yaptırmak için aşırı ısrar

– Dilekleri tam olarak anlaşılmadığında sinirlenme

– Söz dinlememe, söylenenin tersini yapma

– Her şeyi ellemek isteme, aşırı hareketlilik

– Uyku düzeninde bozukluklar, yatmak istememek

– Her şeyi kendi başına yapmak isteme

– Kriz şeklinde ağlama, başını duvara vurma, çeşitli yerlere/eşyalara vurma

– Çevresindeki herkese karşı otorite kurma isteği

– Tuvalet sorunları

– İştah problemleri

2 YAŞ SENDROMU NE KADAR SÜRER?

Sonsuza dek sürecek gibi görünse de 2 yaş sendromu; çocuklarda yaklaşık 1,5 yaşında başlayıp, 4 yaşına kadar devam eden zorlu ve yorucu bir dönemdir.