2 yaşındaki çocuktan büyük sürpriz!

ABD’de New Jersey’de yaşayan bir aile aniden gelen bir alışveriş dalgasıyla karşılaştı. Her gün daha fazla teslimatın gerçekleştiği evde giderek şaşkınlık büyüdü. Çiçek standları, ev eşyaları ve hatta koltuk da geldikten sonra neler olduğunu anlamaya çalışan aile, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı

Madhu Kumar adlı anne, News 12 adlı kanala verdiği demeçte ilk olarak bir kutu geldiğini ve ardından daha fazlasının gelmeye başladığını, evin aniden paketlerle dolmaya başaldığını anlattı. Daha da fazlasının yolda olduğunu belirten e-mailler ile birlikte şaşkınlıkla ne yapacağını bilemeyen anne, aslında bunu yapanın 22 aylık çocuğu Ayaansh olduğunun farkında değildi.

Online bir alışveriş sitesinde sepete eklediği eşyalar olduğunu gören Kumar, bunların hiçbirini almadığına emin olsa da nasıl geldiğini anlayabilmek için eşini aradı. Fakat onun da bu alışverişi yapmadığını anladığında aslında yürümeye yeni başlayan çocuğu Ayaansh'ın telefonda oyun oynarken sepette bulunan yaklaşık 1800 dolarlık (yaklaşık 25.000 TL) mobilyayı satın almıştı.

Baba Pramod Kumar, çocuğunun bu yaptığına inanamadığını söyledi. Ne varsa her şeyi satın aldığını ve ödemenin onay beklemeden yapılmış olmasına inanmanın zor olduğunu belirtti.

"AİLE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRMAYI PLANLIYOR"

2020'nin bahar aylarında doğan Ayaansh, tüm yaşamını pandemi şartlarında geçirdi. Gördüğü tek şey ise ailenin tüm üyelerinin "yaşamak için" elektronik cihaz kullandığıydı. Bu nedenle yaşamla bağlantı kurmanın tek yolunun bu cihazlar olduğunu bilen çocuk, aslında kendisi için oldukça basit bir şey yapmıştı.

Her ne kadar komik bir durum olarak görülse de Kumar ailesi, telefonlarına şifre ayarlaması yapmasının ardından gelecekteki siparişler için ödeme bilgilerinin otomatik yüklenmesini engellemek için bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

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