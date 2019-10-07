2 YAŞINDAKİ DENİZ MERTSOY'UN DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

Ötüken Köyü’nde bir hafta önce Annesinin garajdan aracıyla geri geri çıkarken çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki Deniz Mertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr Adil Özyılkan, BRT’ye yaptığı açıklamada Deniz Mertsoy’un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için gereken müdahalenin devam ettiğini söyledi.

1 Ekim tarihinde 27 yaşındaki anne aracıyla geri hareket ettiği sırada 2 yaşındaki Deniz’e çarpmış, yaralan çocuk önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.