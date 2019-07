2 YERLİ, 2 İTHAL ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi 5-11Temmuz 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri, Elma (Granny), Armut , Üzüm Çeşitleri ,Kiraz, Kayısı, Soya Küsbesi, Ayçiçek Küsbesi, Şeftali ve Besi - Süt Yemleri olmak üzere 40 numunede 38 numune temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Halil Kasap Paz. ait kayısıda limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Orc Foods Ltd ait şeftali de firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden: Domates, Salatalık, Kabak ,Böğrülce, Bamya, Ayva Sarı Fasulye, Molehiya, Mısır, Roka, Maydanoz ve Sultani Üzüm olmak üzere 23 numuneden 21 i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur ve Güvercinlik köyünde roka üretimi yapan Cuma Polat'ın ürünlerinden alınan numunelerde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Kardinal Üzüm Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

5 Bekir Cura İthal Cherry Domates Temiz

6 Bekir Cura İthal Elma (Stk) Temiz

7 Bekir Cura İthal Kiraz Temiz

8 Pınarlı Koop Ltd. İthal Manolya Besi Yemi Temiz

9 Özçağ Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

10 ORC Foods Ltd. İthal Şeftali İmha

11 ORC Foods Ltd. İthal Kayısı Temiz

12 ORC Foods Ltd. İthal Kiraz Temiz

13 ORC Foods Ltd. İthal Cherry Domates Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Kardinal Üzüm Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cherry Domates Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

24 Halil Kasap Paz. İthal Armut Temiz

25 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Menşeine İade

26 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

27 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz

28 Pınarlı Koop Ltd. İthal Lale Süt Yemi Temiz

29 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

30 Selgün Tic. İthal Elma(Granny) Temiz

31 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz

32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz

33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz

34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

36 Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz

37 Köşe Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz

38 Köşe Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz

39 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz

40 Erkan Gök İthal Kayısı Temiz

41 Abuzer Canlı Aydınköy Böğrülce Temiz

42 İsmail Korhan Aydınköy Bamya Temiz

43 Yıldıray Uluşan Doğancı Ayva Sarı Fasulye Temiz

44 Alpay Kavaz Doğancı Domates Temiz

45 Neriman Uluç Bostancı Molehiya Temiz

46 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz

47 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz

48 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz

49 Nazlı Gürbüz Mağusa Mısır Temiz

50 Nazlı Gürbüz Mağusa Salatalık Temiz

51 Ümmü Deniz Mağusa Salatalık Temiz

52 Ümmü Deniz Mağusa Domates Temiz

53 Zahide Yıldırım Mağusa Domates Temiz

54 Hasan Kesen Mağusa Domates Temiz

55 Serpil Bayur Ozanköy Molehiya Limit Üstü

56 Mustafa Ağagil Ozanköy Molehiya Temiz

57 Cuma Polat Güvercinlik Roka Limit Üstü

58 Cuma Polat Güvercinlik Kabak Temiz

59 Cuma Polat Güvercinlik Maydanoz Temiz

60 Akçay Muhtarlığı Akçay Molehiya Temiz

61 Ayfek Kurbancı Yayla Salatalık Temiz

62 Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

63 Halil Özyüksel Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz