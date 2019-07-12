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2 YERLİ, 2 İTHAL ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

2 YERLİ, 2 İTHAL ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

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Tarım Dairesi 5-11Temmuz 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri, Elma (Granny), Armut , Üzüm Çeşitleri ,Kiraz, Kayısı, Soya Küsbesi, Ayçiçek Küsbesi, Şeftali ve Besi - Süt Yemleri olmak üzere 40 numunede 38 numune temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. 
Halil Kasap Paz. ait kayısıda limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Orc Foods Ltd ait şeftali de firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden: Domates, Salatalık, Kabak ,Böğrülce, Bamya, Ayva Sarı Fasulye, Molehiya, Mısır, Roka, Maydanoz ve Sultani Üzüm olmak üzere 23 numuneden 21 i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. 
Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur ve Güvercinlik köyünde roka üretimi yapan Cuma Polat'ın ürünlerinden alınan numunelerde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 
2 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 
3 SVS Tic. Ltd. İthal Kardinal Üzüm Temiz 
4 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz 
5 Bekir Cura İthal Cherry Domates Temiz 
6 Bekir Cura İthal Elma (Stk) Temiz 
7 Bekir Cura İthal Kiraz Temiz 
8 Pınarlı Koop Ltd. İthal Manolya Besi Yemi Temiz 
9 Özçağ Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 
10 ORC Foods Ltd. İthal Şeftali İmha 
11 ORC Foods Ltd. İthal Kayısı Temiz 
12 ORC Foods Ltd. İthal Kiraz Temiz 
13 ORC Foods Ltd. İthal Cherry Domates Temiz 
14 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 
15 SVS Tic. Ltd. İthal Kardinal Üzüm Temiz 
16 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz 
17 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz 
18 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cherry Domates Temiz 
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz 
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz 
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz 
24 Halil Kasap Paz. İthal Armut Temiz 
25 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Menşeine İade 
26 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz 
27 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz 
28 Pınarlı Koop Ltd. İthal Lale Süt Yemi Temiz 
29 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz 
30 Selgün Tic. İthal Elma(Granny) Temiz 
31 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz 
32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz 
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz 
34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 
35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz 
36 Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz 
37 Köşe Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz 
38 Köşe Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz 
39 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz 
40 Erkan Gök İthal Kayısı Temiz 
41 Abuzer Canlı Aydınköy Böğrülce Temiz 
42 İsmail Korhan Aydınköy Bamya Temiz 
43 Yıldıray Uluşan Doğancı Ayva Sarı Fasulye Temiz 
44 Alpay Kavaz Doğancı Domates Temiz 
45 Neriman Uluç Bostancı Molehiya Temiz 
46 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz 
47 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz 
48 Barış Özdemir Cengizköy Ayva Sarı Fasulye Temiz 
49 Nazlı Gürbüz Mağusa Mısır Temiz 
50 Nazlı Gürbüz Mağusa Salatalık Temiz 
51 Ümmü Deniz Mağusa Salatalık Temiz 
52 Ümmü Deniz Mağusa Domates Temiz 
53 Zahide Yıldırım Mağusa Domates Temiz 
54 Hasan Kesen Mağusa Domates Temiz 
55 Serpil Bayur Ozanköy Molehiya Limit Üstü 
56 Mustafa Ağagil Ozanköy Molehiya Temiz 
57 Cuma Polat Güvercinlik Roka Limit Üstü 
58 Cuma Polat Güvercinlik Kabak Temiz 
59 Cuma Polat Güvercinlik Maydanoz Temiz 
60 Akçay Muhtarlığı Akçay Molehiya Temiz 
61 Ayfek Kurbancı Yayla Salatalık Temiz 
62 Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 
63 Halil Özyüksel Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

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