2 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi 01 -07 Mart 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Yeşil Cin Biber, Kabak ,Ayva, Salatalık,Kuru Soğan, Sığır Yemler Besi Yemleri,Mısır Yemlik, Mısır Slajı, Pul Biber Çeşitleri , Ayçiçek ve Soya Küsbesi olmak üzere 50 umunede 50’si temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Mandora Mandarin,Domates,Enginar Biber Çeşitleri, Beyaz Sarma, Maydanoz, Salatalık, Marul, Pazı, Kereviz, Asma Yaprağı,Taze Soğan, Pırasa ve Narenciye Çeşitleri olmak üzere 59 numuneden 57’si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Aydınköy’de Kapya Biber üretimi yapan Kemal Salim’in ve Yeniboğaziçi köyünde Domates üretimi yapan Kemal Akbelli’nin (2. Alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz
2 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
3 Köşe Tic Ltd. İthal Armut (S:M) Temiz
4 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
5 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
6 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
7 Orc Foods Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 Orc Foods Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Kuru Soğan Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Kuru Soğan Temiz
15 Unipas Pazarlama İthal İsot Biber Temiz
16 Unipas Pazarlama İthal Pul Biber Temiz
17 Pınarlı Koop. Şti İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz
18 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
19 Henege Tarım İthal Soya Küsbesi Temiz
20 Holly Grains Ltd İthal Mısır(Yemlik) Temiz
21 Deftera Gıda İthal Kabak Temiz
22 Deftera Gıda İthal Armut(Ank) Temiz
23 Deftera Gıda İthal Elma(Stk) Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz
26 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
27 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz
29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
35 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
36 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
41 Levent Sanayi Ltd İthal Mısır Slajı Temiz
42 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme 16 Temiz
43 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme 14 Temiz
44 TÜK İthal Sığır Besi Süt Yemi Temiz
45 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz
46 Baharyolu İthal Ek. Pul Biber Temiz
47 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
48 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Sığır Besi Yemi Temiz
49 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Sığır Sütü Yemi Temiz
50 Hüseyin Ballı İthal Royal Sığır Besi Yemi Temiz
51 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz
52 Mehmet Dolmacı Lapta Beyaz Sarma Temiz
53 Mehmet Dolmacı Lapta Patlıcan Temiz
54 Simena Tatil Köyü Karşıyaka Salatalık Temiz
55 Simena Tatil Köyü Karşıyaka Patlıcan Temiz
56 Abdullah Aktoprak Taşpınar Mandora Mandarin Temiz
57 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz
58 Abdullah Pişkin Aydınköy Marul Temiz
59 Kemal Salim Aydınköy Kapya Biber Limit Üstü
60 Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz
61 Kemal Salim Aydınköy Domates Temiz
62 Beyit Direkçi Kalkanlı Valencia Portakal Temiz
63 Atalar Tarım İşl. Ltd. Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
64 Arçın Darıcı Güneşköy Valencia Temiz
65 Mustafa Eser Yeşilyurt Valencia Temiz
66 Aziz Çelik Kalkanlı Valencia Portakal Temiz
67 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz
68 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Limon Temiz
69 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Limon Temiz
70 Fedai Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz
71 Fedai Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz
72 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
73 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Greyfurt Temiz
74 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz
75 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
76 Hasan Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz
77 Hasan Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz
78 Hasan Öztoprak Gaziveren Greyfurt Temiz
79 Havva Dayıcık G/mağusa Maydanoz Temiz
80 Hasan Çapur G/mağusa Pazı Temiz
81 Candan Basma Yeniboğaziçi Kereviz Temiz
82 Kemal Akbelli Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü
83 Zübeyde Kuşaf Yeniboğaziçi Kereviz Temiz
84 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz
85 Perican Bender Çayönü Enginar Temiz
86 Günay Ufak Çayönü Enginar Temiz
87 Cemal Nizam Türkmenköy Enginar Temiz
88 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar Temiz
89 Muhlis Yasak Gelincik Domates Temiz
90 Medeni Kızıl Ziyamet Domates Temiz
91 Derya Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Temiz
92 Gürçimen Pınar Ziyamet Salatalık Temiz
93 Özkan Con Yeşilköy Pırasa Temiz
94 Selvi Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Temiz
95 İbrahim Ateş Tatlısu Biber Dolmalık Temiz
96 Zahide Şen Tatlısu Domates Temiz
97 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz
98 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz
99 Sema Oğur İskele Enginar Temiz
100 Gökhan Öztugay İskele Enginar Temiz
101 Fedai Öztoprak Gaziveren Limon Temiz
102 Hasan Öztoprak Gaziveren Limon Temiz
103 Ali Genç Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
104 Hüseyin Olgun Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
105 Bayur Tarım Ür. Haspolat Pazı Temiz
106 Bayur Tarım Ür. Haspolat Beyaz Sarma Temiz
107 Bayur Tarım Ür. Haspolat Taze Soğan Temiz
108 Bayur Tarım Ür. Haspolat Kereviz Temiz
109 Bayur Tarım Ür. Haspolat Enginar Temiz
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