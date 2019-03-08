2 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi 01 -07 Mart 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Yeşil Cin Biber, Kabak ,Ayva, Salatalık,Kuru Soğan, Sığır Yemler Besi Yemleri,Mısır Yemlik, Mısır Slajı, Pul Biber Çeşitleri , Ayçiçek ve Soya Küsbesi olmak üzere 50 umunede 50’si temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Mandora Mandarin,Domates,Enginar Biber Çeşitleri, Beyaz Sarma, Maydanoz, Salatalık, Marul, Pazı, Kereviz, Asma Yaprağı,Taze Soğan, Pırasa ve Narenciye Çeşitleri olmak üzere 59 numuneden 57’si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Aydınköy’de Kapya Biber üretimi yapan Kemal Salim’in ve Yeniboğaziçi köyünde Domates üretimi yapan Kemal Akbelli’nin (2. Alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz

2 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

3 Köşe Tic Ltd. İthal Armut (S:M) Temiz

4 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

5 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

6 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

7 Orc Foods Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

8 Orc Foods Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Kuru Soğan Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Kuru Soğan Temiz

15 Unipas Pazarlama İthal İsot Biber Temiz

16 Unipas Pazarlama İthal Pul Biber Temiz

17 Pınarlı Koop. Şti İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz

18 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

19 Henege Tarım İthal Soya Küsbesi Temiz

20 Holly Grains Ltd İthal Mısır(Yemlik) Temiz

21 Deftera Gıda İthal Kabak Temiz

22 Deftera Gıda İthal Armut(Ank) Temiz

23 Deftera Gıda İthal Elma(Stk) Temiz

24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz

26 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

27 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz

29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

35 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

36 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

41 Levent Sanayi Ltd İthal Mısır Slajı Temiz

42 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme 16 Temiz

43 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme 14 Temiz

44 TÜK İthal Sığır Besi Süt Yemi Temiz

45 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz

46 Baharyolu İthal Ek. Pul Biber Temiz

47 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz

48 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Sığır Besi Yemi Temiz

49 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Sığır Sütü Yemi Temiz

50 Hüseyin Ballı İthal Royal Sığır Besi Yemi Temiz

51 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz

52 Mehmet Dolmacı Lapta Beyaz Sarma Temiz

53 Mehmet Dolmacı Lapta Patlıcan Temiz

54 Simena Tatil Köyü Karşıyaka Salatalık Temiz

55 Simena Tatil Köyü Karşıyaka Patlıcan Temiz

56 Abdullah Aktoprak Taşpınar Mandora Mandarin Temiz

57 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz

58 Abdullah Pişkin Aydınköy Marul Temiz

59 Kemal Salim Aydınköy Kapya Biber Limit Üstü

60 Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz

61 Kemal Salim Aydınköy Domates Temiz

62 Beyit Direkçi Kalkanlı Valencia Portakal Temiz

63 Atalar Tarım İşl. Ltd. Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

64 Arçın Darıcı Güneşköy Valencia Temiz

65 Mustafa Eser Yeşilyurt Valencia Temiz

66 Aziz Çelik Kalkanlı Valencia Portakal Temiz

67 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz

68 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Limon Temiz

69 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Limon Temiz

70 Fedai Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz

71 Fedai Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz

72 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

73 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Greyfurt Temiz

74 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz

75 Ratip Irıkoğlu Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

76 Hasan Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz

77 Hasan Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz

78 Hasan Öztoprak Gaziveren Greyfurt Temiz

79 Havva Dayıcık G/mağusa Maydanoz Temiz

80 Hasan Çapur G/mağusa Pazı Temiz

81 Candan Basma Yeniboğaziçi Kereviz Temiz

82 Kemal Akbelli Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü

83 Zübeyde Kuşaf Yeniboğaziçi Kereviz Temiz

84 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz

85 Perican Bender Çayönü Enginar Temiz

86 Günay Ufak Çayönü Enginar Temiz

87 Cemal Nizam Türkmenköy Enginar Temiz

88 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar Temiz

89 Muhlis Yasak Gelincik Domates Temiz

90 Medeni Kızıl Ziyamet Domates Temiz

91 Derya Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Temiz

92 Gürçimen Pınar Ziyamet Salatalık Temiz

93 Özkan Con Yeşilköy Pırasa Temiz

94 Selvi Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Temiz

95 İbrahim Ateş Tatlısu Biber Dolmalık Temiz

96 Zahide Şen Tatlısu Domates Temiz

97 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz

98 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz

99 Sema Oğur İskele Enginar Temiz

100 Gökhan Öztugay İskele Enginar Temiz

101 Fedai Öztoprak Gaziveren Limon Temiz

102 Hasan Öztoprak Gaziveren Limon Temiz

103 Ali Genç Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

104 Hüseyin Olgun Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

105 Bayur Tarım Ür. Haspolat Pazı Temiz

106 Bayur Tarım Ür. Haspolat Beyaz Sarma Temiz

107 Bayur Tarım Ür. Haspolat Taze Soğan Temiz

108 Bayur Tarım Ür. Haspolat Kereviz Temiz

109 Bayur Tarım Ür. Haspolat Enginar Temiz