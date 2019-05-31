2 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi 24-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut, Sığır Süt ve Besi Yemleri , Biber Çeşitleri, Erik, Kiraz, Soya Küsbesi, Üzüm Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber, Lolorosso ve Karpuz olmak üzere 40 numuneden 37'si temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Domates, Asma Yaprağı, Maydanoz, Biber Çeşitleri,Semiz Otu,Fasulye, Kayısı ve Nane olmak üzere 14 numuneden 12'si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS tic. Ltd.ait Acı Biber , Çeri Domates ve Nuri Ersoy Ltd. ait Siyah Üzüm firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir.
Güzelyurt'da Kayısı üretimi yapan Zafer Niyazi Ltd.'den alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilacı kullanılmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.
Yeşilyurt’ta Şifa Volkan'a ait Asma Yaprağından alınan 3. numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.
Alsancak köyünde Sivri Biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numuneden pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Acı Biber İmha
2 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates İmha
3 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
6 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
7 Bekir Cura İthal Yeşil Acı Biber Temiz
8 Bekir Cura İthal Elma(Stk) Temiz
9 HürsenTarım İthal Domates Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm İmha
12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz
15 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz
16 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz
17 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
18 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Karpuz Temiz
28 Bekir Cura İthal Karpuz Temiz
29 Köşe Tic Ltd. İthal Karpuz Temiz
30 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
31 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
32 Köşe Tic Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz
34 ORC Foods Lts. İthal Karpuz Temiz
35 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz
36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz
37 Sarıoğulları Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Temiz
39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz
40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
41 Şifa Volkan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
42 Seyfettin Yalçın Tatlısu Üzüm Temiz
43 Yusuf Üşenmez Mağusa Semiz Otu Temiz
44 Hürü Şeker Mağusa Domates Temiz
45 Ali Yılmaz Mağusa Maydanoz Temiz
46 Murat Dağtekin Mağusa Biber Dolmalık Temiz
47 Murat Dağtekin Mağusa Çarli Biber Temiz
48 Ali Kandullu Aydınköy Domates Temiz
49 Kemal Selim Aydınköy Domates Temiz
50 Kemal Selim Aydınköy Fasulye Temiz
51 Zafer Niyazi Ltd. Güzelyurt Kayısı İMHA
52 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Limit Üstü
53 Mehmet Osman Edremit Kapya Biber Temiz
54 Caner Safel Alsancak Nane Temiz
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