2 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi 24-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut, Sığır Süt ve Besi Yemleri , Biber Çeşitleri, Erik, Kiraz, Soya Küsbesi, Üzüm Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber, Lolorosso ve Karpuz olmak üzere 40 numuneden 37'si temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates, Asma Yaprağı, Maydanoz, Biber Çeşitleri,Semiz Otu,Fasulye, Kayısı ve Nane olmak üzere 14 numuneden 12'si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS tic. Ltd.ait Acı Biber , Çeri Domates ve Nuri Ersoy Ltd. ait Siyah Üzüm firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir.

Güzelyurt'da Kayısı üretimi yapan Zafer Niyazi Ltd.'den alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilacı kullanılmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

Yeşilyurt’ta Şifa Volkan'a ait Asma Yaprağından alınan 3. numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.

Alsancak köyünde Sivri Biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numuneden pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Acı Biber İmha

2 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates İmha

3 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

6 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

7 Bekir Cura İthal Yeşil Acı Biber Temiz

8 Bekir Cura İthal Elma(Stk) Temiz

9 HürsenTarım İthal Domates Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm İmha

12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz

15 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz

16 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz

17 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

18 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Karpuz Temiz

28 Bekir Cura İthal Karpuz Temiz

29 Köşe Tic Ltd. İthal Karpuz Temiz

30 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

31 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

32 Köşe Tic Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz

34 ORC Foods Lts. İthal Karpuz Temiz

35 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz

36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz

37 Sarıoğulları Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz

38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Temiz

39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz

40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

41 Şifa Volkan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

42 Seyfettin Yalçın Tatlısu Üzüm Temiz

43 Yusuf Üşenmez Mağusa Semiz Otu Temiz

44 Hürü Şeker Mağusa Domates Temiz

45 Ali Yılmaz Mağusa Maydanoz Temiz

46 Murat Dağtekin Mağusa Biber Dolmalık Temiz

47 Murat Dağtekin Mağusa Çarli Biber Temiz

48 Ali Kandullu Aydınköy Domates Temiz

49 Kemal Selim Aydınköy Domates Temiz

50 Kemal Selim Aydınköy Fasulye Temiz

51 Zafer Niyazi Ltd. Güzelyurt Kayısı İMHA

52 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Limit Üstü

53 Mehmet Osman Edremit Kapya Biber Temiz

54 Caner Safel Alsancak Nane Temiz