20-35 YAŞ ARASI ERKEKLER DİKKAT!

Testis kanseri nedir? Testis kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Diğer kanser türlerine göre daha nadir görülen testis kanseri, skrotumun içinde yer alan testislerde meydana gelir. Peki, Testis kanseri nedir? Testis kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Testisler erkek cinsiyet bezleridir ve testosteron ve sperm üretirler. 20-35 yaşındaki erkeklerde en sık görülen kanser türü olan Testis kanseri nedir? Testis kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için haberimizde derledik…

TESTİS KANSERİ NEDİR?

Testis kanseri penis altında, deriden oluşan gevşek bir torba olan skrotumun içinde bulunan testislerde meydana gelir.Testis hücrelerinin bir veya her iki testisde anormal (malign) hale geldiği bir hastalıktır. 20-35 yaşındaki erkeklerde en sık görülen kanserdir ve iki ana tip, seminom ve nonseminom vardır.

Testisler, skrotumun içinde yer alan 2 yumurta şekilli bezdir (penisin hemen altında bulunan gevşek bir deri kesesi). Testisler, testislerin vas deferens ve damarlarını ve sinirlerini de içeren spermatik kord tarafından skrotum içinde tutulmaktadır.

Testisler erkek cinsiyet bezleridir ve testosteron ve sperm üretirler. Testis içindeki mikrop hücreleri, spermin olgunlaştığı ve depolandığı epididimise (testislerin yanındaki uzun sarmal bir tüp) bir tübül (küçük tüpler) ve daha büyük tüpler ağı boyunca ilerleyen olgunlaşmamış sperm üretir.

Hemen hemen tüm testis kanserleri, germ hücrelerinde başlar. Testiküler germ hücreli tümörlerin iki ana tipi seminom ve nonseminomlardır. Bu 2 tip farklı şekilde büyür ve yayılır ve farklı şekilde tedavi edilir. Nonseminomlar seminomlardan daha hızlı büyür ve yayılır. Seminomlar radyasyona daha duyarlıdır. Hem seminom hem de nonseminoma hücrelerini içeren bir testis tümörü bir nonseminoma olarak tedavi edilir.

Testis kanseri 20 ile 35 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserdir.

TESTİS KANSERİ BELİRTİLERİ

Testis kanserinin belirtileri ve semptomları şunlardır:

– Testislerde bir yumru veya genişleme

– Skrotumda (testis torbası) ağırlık hissi

– Karında veya kasıkta rahatsız eden ağrı

– Skrotumda ani sıvı birikmesi

– Bir testis veya skrotumda ağrı veya rahatsızlık

– Göğüslerin genişlemesi veya hassasiyeti

– Sırt ağrısı

Kanser genellikle sadece bir testisi etkiler.

TESTİS KANSERİ NEDENLERİ

Çoğu durumda testis kanserine neyin neden olduğu net değildir.

Testis kanserinin, testis içindeki sağlıklı hücrelerin değiştiğinde meydana geldiği bilinmektedir. Sağlıklı hücreler vücudunuzun normal çalışmasını sağlamak için düzenli bir şekilde büyür ve bölünür. Ancak bazen bazı hücreler anormallikler geliştirir ve bu büyümenin kontrolden çıkmasına neden olur – bu yeni hücreler, yeni hücreler gerekmediğinde bile bölünmeye devam eder. Biriken hücreler testis içinde bir kütle oluşturur.

Hemen hemen tüm testis kanserleri, germ hücrelerinde başlar (testislerde, olgunlaşmamış sperm üreten hücreler). Germ hücrelerinin anormal olmasına ve kansere dönüşmesine neden olan şey bilinmemektedir.

TESTİS KANSERİ TEDAVİSİ

Tedavi seçenekleri testis kanserinin türü, evresi, genel sağlık durumu ve tercihler gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Cerrahi Müdahale

Testisin alınması (radikal inguinal orşiektomi)

Hemen hemen bütün tür ve evre testis kanserleri için birincil tedavidir. Cerrahınız testisinizi almak için kasık bölgenize bir kesi yapar ve tüm testisi bu açıklıktan çıkarır. İsterseniz alınan testisin yerine salin dolu protez testis yerleştirilebilir. Erken evre testis kanseri vakalarında, testisin cerrahi müdahale ile çıkarılması ihtiyaç duyulan tek tedavi olabilir.

Yakındaki lenf nodlarını çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale (retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu)

Karnınızdaki bir kesikten yapılır. Cerrahınız lenf düğümlerini çevreleyen sinirlerin hasar görmesini önlemeye dikkat eder, ancak bazı durumlarda sinirlere zarar vermek kaçınılmaz olabilir. Hasar görmüş sinirler boşalma ile ilgili güçlüğe sebep olabilir, ancak erekte olmanızı engelleyemeyecektir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için X ışını gibi güçlü enerji demetlerini kullanılır. Radyasyon terapisi esnasında, bir masanın üzerine konumlandırılırsınız ve büyük bir makine enerji ışınlarını vücudunuzdaki belirli noktalara yönelterek etrafınızda hareket eder.

Radyasyon tedavisi, bazen seminom tipi testis kanseri olan kişilerde kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Radyasyon tedavisi testisinizin alındığı ameliyattan sonra önerilebilir.

Yan etkiler karın ve kasık bölgelerinde cilt kızarıklığı ve tahrişin yanı sıra bulantı ve yorgunluk olabilir. Radyasyon tedavisi geçici olarak sperm sayısını da azaltabilir ve bazı erkeklerde fertiliteyi etkileyebilir. Radyasyon tedavisine başlamadan önce sperminizi korumak için seçenekleriniz hakkında doktorunuzla konuşun.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlı tedavidir. Kemoterapi ilaçları vücut genelinde dolaşarak orijinal tümörün ötesine yayılmış olan kanser hücrelerini öldürürler.

Kemoterapi gördüğünüz tek tedavi olabilir veya lenf nodu çıkarma ameliyatından önce ya da sonra tavsiye edilebilir.

Kemoterapinin yan etkileri kullanılan ilaçlara bağlıdır. Ne beklemeniz gerektiğini doktorunuza sorun. Sık görülen yan etkiler içerisinde yorgunluk, bulantı, saç dökülmesi ve enfeksiyon riskinde artış yer alır. Kemoterapinin bazı yan etkilerini azaltan ilaçlar ve tedaviler mevcuttur.

Kemoterapi bazı erkeklerde bazı durumlarda kalıcı olabilen kısırlığa da neden olabilmektedir. Kemoterapiye başlamadan önce sperminizi koruma seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun.