20 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Arkadaşlarınız da sizin için en az aileniz kadar önemli olmalı. Sevdiğiniz insanları birbirleriyle tanıştırıp kaynaştırmak için mükemmel bir gün. Hemen bir etkinlik planlamaya başlayın!

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Eğer bugün arkadaşlarınızla buluşmayı düşünüyorsanız onları evinize akşam yemeğine davet edin. Yemek yerken edilen sohbetler sizi dostlarınızla daha da yakınlaştıracak ve keyifli bir akşam geçirmiş olacaksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Arkadaşlarınızdan birinin maddi olarak zor zamanlar geçiriyor olması sizinle beraber eğlenemeyeceği anlamına gelmiyor. Eğlenceli bir Cuma akşamı için dışarı çıkmak şart değil. Evde de istediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yapmanız gereken bir sunumun olması sizi gereğinden fazla geriyor olmalı. Kendinize güvenin çünkü tahmin ettiğinizden de daha çok şey biliyorsunuz ve bunu insanlara aktarmaya hazırsınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün için yapmayı planladığınız ev işlerinin eşiniz tarafından halledildiğini duyduğunuz anda sevinçten uçacaksınız. Eşinize teşekkür etmek için onu yemeğe çıkarmaya ne dersiniz?

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş ve özel hayatınızdaki dengeyi tutturamamanız sizi zorluyor olmalı. Etrafınızdaki negatif enerji yayan insanlardan uzaklaşmaya çalışın ve enerjinizi yükseltecek etkinliklere katılın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Üstesinden gelemediğiniz zorluklar için sizden daha bilgili insanlardan yardım almaktan çekinmeyin. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” cümlesi kulağınıza küpe olsun.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sabahın erken saatlerinde kendinize koyduğunuz yeni bir hedef olmalı. Bu hedefe ulaşmak için var gücünüzle çalışacak ve hatta gece geç saatlerde istediğiniz neticeyi alacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Her zaman neşeli olmanız mümkün değildir. Eğer bugün içinizden hiçbir şey yapmamak geliyorsa bunu kabullenin. Hissettiklerinizi kabullenmek kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yeni fikirlere alışmak sizi zorlayabilir. Fakat bu fikirleri kabul etmezseniz ileride pişman olabilirsiniz. Bu yüzden alıştıklarınızdan biraz uzaklaşıp yeniliğe adım atmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Spor yapmaya başlamak istiyorsunuz ama asla başlayamıyorsunuz. Bugün kendinizi motive etmeli ve sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmalısınız. Emin olun spor yapmayı çok seveceksiniz!