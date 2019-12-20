20 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Arkadaşlarınız da sizin için en az aileniz kadar önemli olmalı. Sevdiğiniz insanları birbirleriyle tanıştırıp kaynaştırmak için mükemmel bir gün. Hemen bir etkinlik planlamaya başlayın!
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Eğer bugün arkadaşlarınızla buluşmayı düşünüyorsanız onları evinize akşam yemeğine davet edin. Yemek yerken edilen sohbetler sizi dostlarınızla daha da yakınlaştıracak ve keyifli bir akşam geçirmiş olacaksınız.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Arkadaşlarınızdan birinin maddi olarak zor zamanlar geçiriyor olması sizinle beraber eğlenemeyeceği anlamına gelmiyor. Eğlenceli bir Cuma akşamı için dışarı çıkmak şart değil. Evde de istediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Yapmanız gereken bir sunumun olması sizi gereğinden fazla geriyor olmalı. Kendinize güvenin çünkü tahmin ettiğinizden de daha çok şey biliyorsunuz ve bunu insanlara aktarmaya hazırsınız.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün için yapmayı planladığınız ev işlerinin eşiniz tarafından halledildiğini duyduğunuz anda sevinçten uçacaksınız. Eşinize teşekkür etmek için onu yemeğe çıkarmaya ne dersiniz?
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
İş ve özel hayatınızdaki dengeyi tutturamamanız sizi zorluyor olmalı. Etrafınızdaki negatif enerji yayan insanlardan uzaklaşmaya çalışın ve enerjinizi yükseltecek etkinliklere katılın.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Üstesinden gelemediğiniz zorluklar için sizden daha bilgili insanlardan yardım almaktan çekinmeyin. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” cümlesi kulağınıza küpe olsun.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Sabahın erken saatlerinde kendinize koyduğunuz yeni bir hedef olmalı. Bu hedefe ulaşmak için var gücünüzle çalışacak ve hatta gece geç saatlerde istediğiniz neticeyi alacaksınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Her zaman neşeli olmanız mümkün değildir. Eğer bugün içinizden hiçbir şey yapmamak geliyorsa bunu kabullenin. Hissettiklerinizi kabullenmek kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün yeni fikirlere alışmak sizi zorlayabilir. Fakat bu fikirleri kabul etmezseniz ileride pişman olabilirsiniz. Bu yüzden alıştıklarınızdan biraz uzaklaşıp yeniliğe adım atmalısınız.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Spor yapmaya başlamak istiyorsunuz ama asla başlayamıyorsunuz. Bugün kendinizi motive etmeli ve sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmalısınız. Emin olun spor yapmayı çok seveceksiniz!
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