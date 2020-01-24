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20 BİN DOLARLA ÇIKMAK İSTEYİNCE...

20 BİN DOLARLA ÇIKMAK İSTEYİNCE...

1 kişi hakkında yasal işlem!

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Ercan Havalimanı’nda sabaha karşı   saat 03:30 sıralarında, E.Ş.Ö.(E-44), tasarrufunda 10,000 Euro muadili. döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. E.Ş.Ö., hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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