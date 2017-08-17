20 BİN TL TEMİNATI YATIRDI!

Bir milyon 34 bin liralık vurgun iddiasıyla tutuklanan Tayfun Güler ileride yargılanacak

Melin Dobran

Turkcell firmasına elektronik hizmet sağlayan Num Elektrik Elektronik Sanayi Ticaret şirketinde çalıştığı dönemde bir milyon 34 bin TL vurgun yaptığı öne sürülen Tayfun Güler hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Şirkette muhasebe ve finans işlemlerinden sorumlu olarak çalıştığı 2014 - 2017 yılları arasında, Turkcell firması tarafından şirkete ödenen paraları çaldığı iddiasıyla Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tutuklanan zanlı soruşturma sürse de etki edemeyeceği gerekçesiyle dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma sürecek

Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Tayfun Güler’in 2014 - 2017 yılları arasında, çalıştığı Num Elektrik Elektronik Sanayi Ticaret şirketinin, Turkcell firmasına baz istasyonları montaj, bakım ve işletmeleri hizmetlerine karşılık verdiği, bir milyon 34 bin TL tutarındaki parayı zimmetine geçirdiğini söyledi.

Polis, zanlı hakkında Mayıs ayı itibari ile soruşturma başlatıldığını, aranan şahıs ilan edildiğini ve 9 Ağustos tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, halen daha birçok faturanın incelendiğini kaydeden polis, ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 60’ar bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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