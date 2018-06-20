20 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Uğraştığınız işlerinizde kararlı ve cesur adımlar atmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fikirlerinizde sabit olacağınız, kabul ettirmeye çabalayacağınız anlar var. Bu konuda daha esnek olmanız ilişkinizin uyumu açısından faydalı olur. Uyum ve dengeyi koruduğunuz sürece fikir ayrılıkları sorun olmaktan çıkacaktır.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma hayatınızda sorumluluklarınızın artabileceği bir gündesiniz. Sağlam olacak temeller atmak için iyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Artan sorumluluklarınız, iş arkadaşlarınızla mücadele içine girebileceğiniz anları karşınıza çıkartabilir. Sizin başarınızı çekemeyenler işlerinizi zorlaştırmaya çalışabilir. Gizli düşmanlıklara dikkat !

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş yerinizde sorumlu olduğunuz konularda kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Mantığınız ve duygularınız dengede olabilir. Bu durum önemli kararlarınızı çok rahat verebileceğinizi sağlar. İçiniz rahattır, kararlarınızda risk faktörü yok denecek kadar az olur. Farklı kültürlere olan merakınız sayesinde uzun yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kariyeriniz ile ilgili konularda kendinizi geliştirmek isteyebilir, bulunduğunuz statüyü daha üst seviyelere çıkartmak için çabalarsınız. Kariyeriniz ve finansal durumunuzda sizi rahatsız eden durumları daha iyi bir konuma getirmek isteyebilirsiniz. Bu mevcut durum kendinizi güçlü hissetmenizi sağlar. Motivasyonunuz artıyor.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün iş yerinizde ya da mevcut yapmış olduğunuz işlerle ilgili toplantılara davet edilebilirsiniz. Bu gruplarda ön plana çıkmak, yapmış olduğunuz işlerinizi keyifle anlatmak, paylaşımlarda bulunmak motivasyonunuzu yükseltecektir. Yöneticilerinizden veya ilgili kişilerden alacağınız takdirler sizi gururlandıracaktır. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Uğraştığınız işlerle ilgili karışık bir gün yaşayabilirsiniz. Sizin kontrolünüz dışında gelişen, anlam veremediğiniz olaylar yaşamanız olası. Yaptığınız tüm işlerinizde daha dikkatli ve kontrollü olmanızda yarar var. Dikkatinizde dağınıklık olabilir. Olaylar karşısında odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz size yardımcı olacaktır.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinizle ilgili yeni niyetler ortaya koyabilirsiniz. Uğraştığınız konularda daha fazla büyümek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizin desteğini göreceğiniz anlar var. Sizi desteklemeleri motivasyonunuzu yükseltecektir. Hukuki konularla ilgili işleriniz gündeminize gelebilir. Bu konuda da yakın arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün gündeminizde yaptığınız işler ve maddi kazanımlarınız ön planda olabilir. Yaptığınız işlerinizden kazanacağınız maddi gelirinizi yükseltmek için kendinize iş ortağı arayabilirsiniz. Çeşitli kurumlara başvurabilir, yakın çevrenizde yaptığınız meslek gruplarından destek almak isteyebilirsiniz. Bilgilerinizi paylaşabileceğiniz bir gün.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gelecekle ilgili projeleriniz için yeni temeller atmak isteyebilirsiniz. Sosyal konuların ilginizi çekeceği bir gündesiniz. Meslek grubunuzdan arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Bunun için iş hayatınızda alacağınız destekleri iyi değerlendirmeye çalışın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gündeminizi ağırlıklı olarak ailevi konular oluşturabilir. Miras konuları ve gayrimenkul işleriyle uğraşabilirsiniz. Bu konular sizde eski anılarınızı hatırlamanıza, duygularınızın yoğunlaşmasına sebep olabilir. İhtiyatlı olmanızda yarar var. Acele kararlar vermeyin. Aile büyüklerinizle bir araya gelebilir, fikir alış - verişinde bulunabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendiniz için birçok şey yapmak isteyebilirsiniz. Daha ben merkezli bir gün geçirmeniz olası. Yeni ufuklara açılmak, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü daha rahat görüp, rahatça ilerleyeceğiniz anlar var. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Bu konuda şahsi kazanımlarınız ön planda olacaktır. Finansal konulardan dolayı bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yatırımlarınızla ilgili farklı, bireysel kararlar almak isteyebilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilir, inişli, çıkışlı bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Dinlenmeye zaman ayırmalısınız.