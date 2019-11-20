20 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çevrenizdeki insanların düşüncelerine ve hissettiklerine karşı oldukça hassassınız. Empati yeteneğiniz yüksek. Karşınızdakini anlamakta asla zorlanmıyor olmalısınız. Bu bir süre daha böyle devam edebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün hoşlandığınız birinin size karşı ilgisi olduğunu hissetmeye başlayabilirsiniz. Önceki ilişkilerinizin sebep olduğu endişelerin sizi etkilemesine izin vermeyin. Karşınızdaki kişinin olumlu taraflarını da görmeye çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Nezaketiniz ve güzel davranışlarınızın karşılığını bugün alacaksınız. Size çok saygı duyan birinin yapacağı bir teklif gelirinizin artmasını sağlayabilir. Bu teklifin uzun zamandır tanıdığınız ve güvendiğiniz birinden gelmesi olası.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Aşk hayatınız bu aralar yolunda. Partnerinizle aranızdaki tutkunun zaman geçtikçe sönmediğini aksine daha da artığını görmek sizi mutlu ediyor. Partnerinizle baş başa vakit geçirmek için doğru bir gün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bir konu hakkında ne hissettiğinizi bilmiyorsanız hiç yorum yapmamanız daha iyidir. Bazı insanlar, özellikle sizin gibi Aslan burçları, ortamın sessiz kalmasından hiç hoşlanmazlar. Ama bugün ağzınızdan çıkanlara özellikle dikkat etmenizde fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Son zamanlarda fazla çalışıyor olabilirsiniz. Bu, özel hayatınız için planladıklarınızı da olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Fakat bugün sizi arayacak bir arkadaşınız moralinizin yükselmesini sağlayacak ve daha iyi hissedeceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün aklınıza işinizle ilgili olan farklı fikirler gelebilir. Bu fikirleri uygulamaya koyup koymama kararı size kalmış. Buna karar verirken hangilerinin işe yarayacağını iyice düşünmelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Daha önceki günlerde aldığınız sağlıklı yaşam kararlarını hala uygulamaya başlamamış gibisiniz. Hatta bunun tam tersi şekilde çok kötü besleniyorsunuz. Sağlıkla ilgili koyduğunuz hedefleri hatırlamanın tam zamanı.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İlişkinizin her zaman aynı seyirde ilerlemesini bekleyemezsiniz. Bazen partnerinizle heyecanlı günler yaşarken bazen ondan en uzak köşeye kaçmak isteyebilirsiniz. Bu normaldir ve her ilişkinin dinamiği farklıdır.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün içinizden geçenleri daha kolay paylaşacağınız bir gün olabilir ama söylemeniz gerekenleri dile getirmek için doğru bir zaman değil. Fazla duygusal düşündüğünüz için ağzınızdan çıkanlar asıl düşüncelerinizi yansıtmıyor.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sürekli aynı ortamda çalıştığınız biriyle yakınlaşmaya başlayabilirsiniz. Romantik bir ilişki kurmasanız bile güzel bir dostluğun başlangıcı olacağı kesin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Aşk, tutku ve bağlılık bugün etrafınızı sarmış durumda. Aileniz, arkadaşlarınız ve partnerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz bir gün. Tadını çıkarın.