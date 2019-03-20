20 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş arkadaşlarınız ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yorucu koşullar olabilir. İşlerinizle ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış yaşanabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işleri tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Risk almak daha kolaylaşabilir. Zevk aldığınız konular da harcamalar yapabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili fikirler geliştireceğiniz zamanlar var. Bu konuda ilerlemek için, güçlü kişilerden destek almak isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda gün içinde yorucu koşullar oluşabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İşlerinizde daha sistemli olmak için plan yapmak durumunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız farklı düşünceler geliştirmenize neden olabilir. Ailevi konularla ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Babanıza ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir. Uğraştığınız işlerde olumlu ilerlemeler kaydedebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Hareketli bir gündesiniz. Gününüzü planlamak isteyebilirsiniz. Yazışmaların organizasyonunu yapmak size hız kazandıracaktır. Yakın çevrenizdeki kişilerin problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kulağınıza gelen dedikodulara fazla kulak asmayın. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili üstlerinizden destek alabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Cüzdanınıza ait konular gündeminizi etkileyebilir. Masraflarınızın arttığını düşünerek yeni bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklar konusunda destek alabilirsiniz. İlerlemeniz açısından bu önemli bir fırsat olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İşinizle ilgili planlama yapmak isteyebilirsiniz. Çalışma koşullarınız ön plana çıkabilir. İlişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Bedeninize ait konuları göz ardı etmeyin. Uğraştığınız konularda başkalarından destek görebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara daha fazla önem göstermenizde fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gizli kalmış konular gündeminizi oluşturabilir. Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Ruhsal gelişiminizle ilgili konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İşlerinizde daha sistemli olmak için fikirler geliştirebilirsiniz. Zorlandığınız konular gündeme gelebilir. Bu konuda planlar yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. İşlerinizi organize etmek isteyebilirsiniz. Size kalan kısımlarıyla arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşeceğiniz kimseler size ilerlemeniz için yardımcı olabilirler. Çalışma hayatınızda aldığınız sorumlulukları yerine getirmek için çalışacağınız bir gündesiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızdaki konular gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşmak için plan yapmak isteyebilirsiniz. Göz önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili düşüncelerinizi üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleyebilmeniz için önemli kişilerden tavsiyeler alabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bunun için yeni fikirler yaratabilirsiniz. Uğraşacağınız işler için önceden planlamanız işlerinizi kolaylaştırabilir. Çalışma hayatınızda aldığınız sorumluluklar sizi yorsa da yeni organizasyonlar oluşturmak size iyi gelecektir. Güçlü kişilerden alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ortaklı para konularına karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgili gün içinde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Çalışma hayatınızdaki yoğunluk artabilir. İş arkadaşlarınızla ilişkilere dikkat etmekte fayda var. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Eşinizle ilgili koşullar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin ilerlemesini istiyorsanız, iyi organize olmanız gereken bir gündesiniz. Uğraştıran durumlara biraz daha özen göstermenizde fayda var. Güçlü kişilerden alacağınız destekler yolunuzu açacaktır. Çalışma hayatınızda hareketli zamanlar sizi bekliyor. Yabancılarla ilişkileriniz yoğun olabilir.