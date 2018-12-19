20 ÖĞRENCİDE UYUZ TESPİT EDİLDİ!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mağusa Bölgesinde eğitim veren Alasya İlkokulu ve Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda öğrenim gören 20 öğrencide Uyuz Hastalığı tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, ülkede eğitim veren tüm kamu okullarından, alınan bilgiler doğrultusunda bu vakaya başka bir bölge ve okulda rastlanmadığı da kaydedildi.

Mağusa bölgesindeki 2 okulda öğrenim gören bazı öğrencilerde Uyuz hastalığı tespit edilmesi üzerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Uyuz Hastalığının bulaşıcı bir rahatsızlık olduğu belirtilerek, önlem amaçlı olarak Uyuz Hastalığı tespit edilen öğrencilerin eğitimlerine, tedavileri tamamlanana kadar ara verildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, çocukların ailelerinin de tedavisinin yapılması için gerekli girişimlerin Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatıldığını ifade edildi.

Bu bağlamda, yarın vakanın görüldüğü Alasya İlkokulu, devamında ise, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda öğrenim gören tüm öğrencilerin üç uzman doktor tarafından muayene edilerek, tüm velilere konu ile ilgili bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında belirlenecek programa göre, ayrıca İlköğretim Dairesi’ne bağlı Gazimağusa bölgesi okullarındaki tüm öğrenci ve veliler Uyuz Hastalığı ile ilgili bilgilendirileceği ifade edildi.

Başta Gazimağusa bölgesi olmak üzere, ülkede eğitim veren tüm kamu okullarından, alınan bilgiler doğrultusunda bu vakaya başka bir bölge ve okulda rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Rahatsızlık tespit edilen ve tedavilerine başlanan öğrenciler ve velilerine acil şifalar diler, konu ile ilgili gerekli önlemlerin ivedilikle alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.”ifadelerine yer verildi.