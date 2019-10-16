20 VE 27 YAŞINDAKİ İKİ GENÇ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 15.10.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince B.Y.(E-20)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan foil kağıdı parçası ve içersinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan J.G.U (E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.