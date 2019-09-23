20 yaş var ama fıstık gibiyiz!

Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: “20 yaş var aramızda evet. Ben 20 yaz, 20 kış daha fazla görmüşüm. Açıkçası fıstık gibiyiz.”

Hande Ataizi, arkadaşı İpek Karan’ın Bağdat Caddesi’nde hizmete soktuğu güzellik merkezinin önceki gün düzenlenen açılış davetine katıldı.

Açılış kurdelesini İpek Karan’la birlikte kesen oyuncu, daha sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir süredir Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, ilişkisi hakkındaki sorulara ilk kez yanıt verdi.

“İlişkimiz güzel gidiyor, çok mutluyum” diyen Hande Ataizi, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkının önemsiz olduğunu söyledi:

RUTİNİM DEĞİL

“Yaş farkı çok da önemli değil. 20 yaş var aramızda evet. Ben 20 yaz, 20 kış daha fazla görmüşüm. Böyle denk geldi. Açıkçası fıstık gibiyiz. Benim için kafa yapısı önemli. Bu benim rutinim değil, ‘hep gençler vardı’ olmadı bu zamana kadar.”

6 yıl evli kaldığı Benjamin Harvey’den geçen sene boşanan Hande Ataizi, yeniden evlenme fikrine soğuk bakmadığını söyledi:

EVLİLİK OLABİLİR

“Evlilik olabilir, neden olmasın? Ben zaten evime ve düzenime düşkün biriyim.”