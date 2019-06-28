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20 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

20 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Cahit Andaş hayatını kaybetti

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20 yaşındaki Cahit Andaş beyin tümörü rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti.

Andaş Productıon & Organizasyon menejerlik şirketinin sahibi İrfan Andaş'ın oğlu Cahit Andaş genç yaşında tutulmuş olduğu hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.
20 yaşında hayatını kaybeden Cahit Andaş'ın beyin tümörü rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. 

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