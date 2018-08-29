20 YAŞINDAKİ 3 GENÇ TUTUKLANDI!

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu;

Lefkoşa’da dün polis tarafından şüpheli olarak görülen M.A.E. (E-21) ve F.A.’nın (E-19) üzerlerinde yapılan aramada, M.A.E’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında ve F.A’nın tasarrufunda ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Ş.Ç. (E-20), H.A.(E-20) ve S.K (E-20) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.