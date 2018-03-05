20 YAŞINDAKİ GENÇ AĞLAYAN BEBEĞİN ANNESİNE DOĞRU ‘KEŞKE ŞUNUN ÇENESİNİ KAPATSA’ DEDİ

Lucy Hatami, 8 aylık oğluyla evde oturmaktan sıkılmıştı. İngiliz anne daha önce birkaç kez bebeğiyle dışarıya çıkmıştı. Yakınlardaki bir restorana bebeğiyle beraber kahvaltıya gitmeye karar verdi.

Güzel vakit geçirmek isterken bir anda günleri kabusa dönüştü.

Lucy’nin oğlu restoranda ağlamaya başladı. Lucy yan masadan gelen tepki sonrasında ne yapacağını bilemedi.

20 yaşındaki bir genç “Keşke şunun çenesini kapatsa” dedi.

Lucy dondu kaldı. Ancak hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Devreye çocuğun babası girdi.

Lucy Hatami, 8 aylık oğluyla beraber kahvaltı yapmaya gittiğinde bebeği ağlamaya başladı. Yan masadaki bir genç Lucy’ye bebeğini susturmadığı için yakındı.

“Keşke şunun çenesini kapatsa” dedi.

Sonra beklenmedik bir şey gerçekleşti.

Lucy, Facebook’ta olan biteni şöyle anlattı:

“8 aylık oğlunuzla kahvaltıya çıktığınızda 20’li yaşlarda bir gencin bebeğiniz ağladı diye ‘Keşke şunun çenesini kapatsa’ demesi insanı üzüyor.”

Anne “Ben daha cevap veremeden gencin babası yetişti ve ‘Sanki sen çok farklıydın. O senin yanında melek kalır. Şimdi huysuzlanmayı kes ve hanımefendinin kahvaltısının ücretini öde’ dedi” şeklinde bir gönderi paylaştı.

Genç çocuk babasının sözünü dinledi. Masasından kalkıp önce kadından özür diledi sonra da kahvaltısının ücretini ödedi.

Lucy son olarak Facebook’ta “Ücretsiz kahvaltının yanında bir de kahve içtim. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen bir bebeğe babalık etmenin ne kadar zor olduğunu unutmayan babaya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.