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20 YAŞINDAKİ GENCİN ARABASINDA UYUŞTURUCU!

20 YAŞINDAKİ GENCİN ARABASINDA UYUŞTURUCU!

Araç içerisinde uyuşturucu!

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Gazimağusa’da 20 yaşındaki bir gencin arabasında uyuşturucu bulundu. İsminin başharfleri M.J.olarak açıklanan genç tutuklandı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önlenme Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulduğu açıklandı.

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