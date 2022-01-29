20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti
20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti
Romanya'da 20 yıl boyunca hayvanat bahçesinde zincire bağlı yaşamasının ardından doğaya salınan ayının, özgürce koşmak yerine kendi etrafında dönmesi, herkesi kahretti. Bu anlar, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Romanya'da 20 yıl boyunca hayvanat bahçesinde tutulan bir ayı, hayvan hakları savunucularının devreye girmesinin ardından yeniden özgür ortamıyla kavuştu. Ancak ayının, ormana doğru koşmak yerine kendi etrafında dönmesi büyük şaşkınlık yarattı.
'ESARETE ALIŞMIŞ'
Ayının, doğaya koşmak yerine kendi etrafından dönmesinin, 20 yıl zincire bağlı kalmasından kaynaklandığı ve hayvanın, özgürlük kavramını bilmemesi nedeniyle zinciri varmış gibi hareket ettiği belirtildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Söz konusu görüntüler, Instagram'da paylaşılmasının ardından yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında yüzlerce yorumda bulundu.
Haberler.com
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