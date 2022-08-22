20 yılda ikinci kez oluyor! Dolar ve euro eşit seviyeye geldi

Küresel piyasalarda tüm para birimlerine karşı güçlenen dolar, 20 yıl sonra ilk kez 12 Temmuz 2022'de euro ile başa baş seviyeye gelmişti. Aradan geçen bir ayda euro/dolar paritesi yeniden 1,0000 seviyesini test etti. Yurt içi piyasalarda dolar ve euro 18,12 TL seviyesinde eşitlendi.

Dolar ve euroda 12 Temmuz'da bir ilk yaşanmış; euro-dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye gelerek, 17.40 seviyelerinde eşitlenmişti.

YENİDEN EŞİTLENDİ

Euro/dolar paritesi yaklaşık 1 ay aradan sonra yeniden 1,0000 seviyesini test etti. Dolar kuru, 12 Temmuz tarihinden sonra bugün yeniden 18,12 TL seviyesinde euro kuru ile eşitlendi.

GÖZLER FED KARARINDA

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler söz konusu seyirde etkili oluyor. Fed'in ultra şahin para politikası adımlarına devam edebileceği beklentisi son günlerde güçlenmeye devam ediyor. ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerde ekonomiye ilişkin karışık sinyaller gelse de haziran ve temmuz aylarında ekonomik aktivitenin güçlü kalması piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 52 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağı görülüyor. Dolar endeksi bu gelişmelerle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda 108,4'le 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

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