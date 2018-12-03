20 yıllık arkadaşı için...

Seçkin Piriler kendisini tehdit eden Kaplan’dan korunmak için mahkemeye başvurdu. Kaplan’ın 2 ay tehdit içeren sözler söylememesine karar verildi.

Şarkıcı Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, 20 yıllık yakın arkadaşı Meral Kaplan'dan korunmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Bodrum'da 5 ay önce yaşanan tartışmanın ardından Kaplan'ın aleyhte haberler yaptırdığını, televizyonda "Ben konuşursam biter, bize tekmeyle saldırdı" sözleriyle kendisini tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden Piriler, "Kişilik haklarıma saldıran Kaplan olayı savaş haline getirdi" dedi.

Piriler, çocuklarının gelişimlerinin etkilenmemesi için Kaplan'dan bugüne kadar şikayetçi olmadığını, ancak buna rağmen Kaplan'ın tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğünü belirtti. Mahkeme, Kaplan'ın 2 ay süreyle şiddet mağduru Piriler'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.