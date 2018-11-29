20 yıllık dostlukta bir skandal daha!
Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'a şok!
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Eski manken Seçkin Piriler, 20 yıllık yakın arkadaşı Meral Kaplan’a icra gönderdi.
Meral Kaplan’ın Seçkin Piriler’e 25 bin 450 TL borcu olduğu öğrenildi. Seçkin Piriler, 20 yıllık yakın arkadaşı Meral Kaplan’a icra gönderdi.
İcra memurları Meral Kaplan’ın Ortaköy’deki evine gitti. Haciz işlemi başlatan görevliler, Meral Kaplan’ın arabasına el koydu.
Etiketler : Seçkin Piriler, Meral Kaplan, icra
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