200 binden fazla can alan virüsün adını yeni doğan bebeğe verdiler!

Arjantin'de bir aile çocuklarının adını Covid koydu. Hastane çalışanları dünya üzerinde 200 binden fazla can alan virüsün isminin bir bebeğe verilmesini sert ifadelerle eleştirildi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, Arjantinli bir çift, çocuklarına isim verirken corona virüsünden esinlendiklerini açıkladı.

Çocuklarının ikinci adını Covid koyan Eduardo Sequeira ve Debora Maidana çifti, bu ismin ona güç vereceğini düşünüyor.

Covid isimli çocuk, Çarşamba günü Santa Fe şehrinin yaklaşık 275 km kuzey batısında bulunan Ceres Hastanesi'nde doğdu.

Ceres Hastanesi çalışanları ismi ilk duyduklarında, bunun bir şaka olduğunu düşündüler.

El litoral adlı yerel gazeteye konuşan bir hastane personeli, “Bunun bizim hastanemizde gerçekleşmesine üzüldüm, bence bu virüsten hayatını kaybeden insanlara tam bir saygısızlık” dedi.

Hastane müdürü Silvana Torres ise, isim kararının aileye ait olduğunu, sorgulanacak bir şey olmadığını belirtiyor.

Bebeğin büyük annesi Alicia Jauregui, Covid isminin aile arasında geçen bir sohbette ortaya çıktığını açıkladı.

Büyük anne açıklamasında, “Çocuk zor bir zamanda dünyaya geldiği için ünlü olacak ve bu durum onu “güçlü küçük bir adam yapacak” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Hindistan'da ikizleri olan bir aileye de esin kaynağı olmuştu.

27 Mart'ta Raipur'daki bir hastanede doğan ikizlere Covid ve Corona adları verilmişti