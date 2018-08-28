'2000'ler sünnet çocuğu annesi'

Ünlü oyuncu Mert Fırat ile 8 Eylül'de evlenecek olan sosyetik güzel İdil Fırat'ın kına elbisesi ve hatta ayakkabıları ilginç yorumlara neden oldu.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yakışıklı oyuncusu Mert Fırat ile 8 Eylül’de dünyaevine girecek olan İdil Fırat, dün kınasında öyle bir elbise ve ayakkabı tercih etti ki, sosyal medyanın diline düştü.

Kıyafetin tasarımcısı için iki isim söyleniyor. Bunlardan biri Tuvanam diğeri ise Raşit Bağzıbağlı… Şimdilik hangi tasarımcıya ait olduğunu kesin olarak öğrenemedik ama elbiseyi yorumlamak gerekirse; Öncelikle elbiseye ilk baktığınızda ilk gözünüze çarpan şey ‘Abartı’. Fırat’ın saçı için tercih ettiği tokadan ayakkabısına kadar her şey fazla hareketli…

Gümüş rengi swarovski taşlarla bezeli ip askılı üst aslında tek başına güzel bir parça. Elbise yerine iki parçalı bir tasarım tercih edebilir, sade tercihiyle göz yormazdı… Zira elbisenin etek kısmındaki fırfırlı detay ise göz yoruyor…

Somon tonlarındaki kumaşın altından görünen parıltılı kısım, kıyafeti bize göre basit göstermiş. O parlak kumaş ile bütünlenen ayakkabıya gelirsek… Bu tarz modelleri şu sıralar pek görmüyoruz zira modası geçeli çok oldu.

İdil Fırat’ın kına için tercih ettiği elbise şıkır şıkır olunca, haliyle saçına taktığı aksesuar, eline koluna taktığı takılar da göze batıyor. Örneğin dün sosyal medya Fırat’ın tercihi için çok şey yazdı. “2000’ler sünnet annesi” de bunlardan biri…