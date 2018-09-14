2013'TEN BERİ ÇEKİYORMUŞ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine; Mağusa Limanı içerisinde bulunan askeri yasak bölgenin fotoğraflarını çekerek para karşılığında Güney Kıbrıs’ta bir Rum şahsa verdiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Mehmet Besimoğlu, Lefkoşa Askeri Mahkeme’nin ardından Mağusa Kaza Mahkemesi’ne de çıkarıldı

Mağusa Limanında yer alan askeri yasak bölgenin, askeri tesisin, askeri personel ve askeri araçların fotoğraflarını çekerek para karşılığında Güney Kıbrıs’ta bulunan bir Rum şahsa vererek casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlı Mehmet Besimoğlu, dün Lefkoşa Askeri Mahkeme’nin ardından Mağusa Kaza Mahkemesi’ne de çıkarıldı. “KKTC devleti güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla ele geçirme” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Besimoğlu, davaları görüşülünceye değin 35 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. 28 Ağustos tarihinde alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının askeri yasak bölgelere ait 2013 yılında 22 adet, 2018 yılı Temmuz-Ağustos ayları arasında ise toplam 201 adet fotoğraf çekerek Güney Kıbrıs’ta bir Rum şahsa sattığı tespit edildi.

Rum arkadaşının isteği üzerine çekti

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mehmet Besimoğlu’nun 28 Ağustos 2018 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Mağusa Suriçinde bulunan Cambulat Müzesi üzerindeki surlardan tasarrufundaki fotoğraf makinesi ile Mağusa Limanı içerisinde bulunan askeri yasak bölgeleri fotoğrafladığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlının tasarrufundaki fotoğraf makinesi incelendiğinde içerisinde birçok askeri yasak bölge içerisinde bulunan askeri tesis, araç ve personel fotoğrafı olduğunun tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, konu fotoğraf makinesinin incelenmek üzere PGM’ye gönderildiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Besimoğlu’nun aynı gün gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, verdiği gönüllü ifadesinde konu fotoğraf makinesinin kendisinin olduğunu, 5 yıldır kullandığını, askeri yasak bölgeyi ise Güney Kıbrıs’ta İngiliz Üslerinde beraber çalıştığı ve arkadaşı olan bir Rum kişi için isteği üzerine çektiğini belirttiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının iki ayrı evinde ise yapılan aramada tablet, fotoğraf makinesi ve cep telefonu tespit edildiğini ve emare alınarak incelenmek üzere PGM’ye gönderildiğini belirtti.

2013 yılında 22,

2018 yılında 201 adet fotoğraf çektiği tespit edildi

Tahkikat memuru, zanlının 29 Ağustos tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhine 7 gün tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Bu süre içerisinde PGM Data İnceleme Şubesinden rapor geldiğini belirten tahkikat memuru, gelen raporda zanlının tasarrufundaki fotoğraf makinesi ile 2018 yılı Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde 16 farklı günde 201 adet askeri bölge, askeri araç ve askeri personelin fotoğraflarını çektiğinin tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, yapılan soruşturmada fotoğrafları çekilen yerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı iki ayrı birlik olduğunun, konu birliklerin etrafının tellerle çevrili olduğunun ve üzerlerinde “Askeri yasak bölge fotoğraf ve video çekmek yasaktır” ibarelerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yine zanlının 31 Ağustos tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldığını ve aleyhine 6 günlük tutukluluk süresi daha temin edildiğini söyleyen tahkikat memuru, zanlının en son yine 6 Eylül tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhine 7 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti. Tahkikat memuru, yine bu tutukluluk süresince Data İnceleme Şubesinden ikinci bir raporun geldiğini belirterek, konu raporda zanlının 2013 yılı Ekim ayı içerisinde askeri yasak bölgelere ait 22 adet fotoğraf çektiğinin tespit edildiğini açıkladı.

İkinci gönüllü ifadesinde fotoğraflar karşılığında para aldığını itiraf etti

Tahkikat memuru, yapılan soruşturmada zanlının tasarrufunda 1 adet KKTC Turkcell hattı ve 1 adet de Güney Kıbrıs hattı tespit edildiğini belirterek, zanlının gönüllü ifadesinde verdiği Rum şahsın numarası ile kendisine ait Güney Kıbrıs hattından görüşmeler yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlının ikinci bir gönüllü ifade verdiğini belirten tahkikat memruru, verdiği ikinci gönüllü ifadesinde konu Rum şahsı 2013 yılında kimlik yenileme işlemi için Güney Kıbrıs’a gittiğinde tanıdığını, konu şahsın kendisine yardımcı olacağını ve kendisine böyle bir teklifte bulunduğunu, fotoğraflarını çekeceği askeri birlik ve kiliselerin resimlerinin karşılığında kendisine para vereceğini söylediğini, konu şahsın kendisine fotoğraf makinesi vererek nasıl fotoğraf çekeceğini öğrettiğini, konu şahsın belirli aralıklarla yanına gelerek fotoğrafları verdiğini ve 200, 300, 100 Euro gibi farklı miktarlarda para aldığını beyan ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının işlemiş olduğu suçlarda Askeri Suç ve Cezalar Yasasında öngörülen suçlar olduğunu ve zanlının bunlarla ilgili olarak Askeri Mahkemeye çıkarılıp teminata bağlandığını belirterek, teminat emri gereğince zanlının 35 gün sürüyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin 35 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevine gönderildi

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Mehmet Besimoğlu’nun davaları görüşülünceye değin 35 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.