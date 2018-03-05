2018 BÜTÇESİNE KOMİTEDEN OY ÇOKLUĞU!

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde hızlandırılmış programla 4 günde görüşülen 5 milyar 815 milyon TL'lik “KKTC 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla onaylandı.

Komite, tasarıyla ilgili görüşmelerini, bugünkü toplantısının öğleden sonraki bölümünde tamamladı ve tasarıyı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na gönderdi.

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri 12 Mart’ta başlayacak. Bütçenin Genel Kurul’daki görüşülme programına ilişkin Başkanlık Divanı kararı yarın Meclis Genel Kurulu’nun onayına sunulacak. Karar, görüşmelerin 12-21 Mart arasında yapılmasını öngörüyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bugün Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından devam eden bütçe görüşmelerinde ilk olarak 5 milyon 815 bin TL’lik gider oylanarak kabul edildi, ardından da gelirler bütçesi görüşüldü.

TATAR: “BU YIL HEDEFLER YAKALANABİLİR”

5 milyon 815 bin TL’lik Gelirler bütçesinin görüşülmesinde ilk sözü alan Komite Başkan Vekili, UBP Milletvekili Ersin Tatar, en büyük gelirin mahalli gelirler olduğunu ifade ederek, bu yıl hedeflerin yakalanabilir olduğunu kaydetti.

Tüm sıkıntılara rağmen ekonomide bir ilerleme olduğunu, bu ilerlemelerin çeşitli kalemlere yansıdığını ifade eden Tatar, turizm alanında yapılan yatırımların da detaylı ve ciddi incelemelere tabi olması gerektiğini söyledi.

Tatar, piyasaları rahatsız edip ürkütecek dengeleri sarsacak uygulamalar ortaya çıkarsa ekonominin de yavaşladığını dile getiren Tatar, altyapının kısıtlanmasının değil geliştirilmesinin makul olduğunu ve kararların tartışılarak tarafların dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Ekonominin büyümesinde süreklilik sağlanmasının önemine değinen Tatar, gelirlerin öngörülen şekilde olması için dengelerin iyi korunmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, tadilat yapılan yolların kapanmasının bile bir kaosa sebep olduğunu kaydetti.

Tatar, hava yolu şirketi kurulmasının ciddi şekilde üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğunu da ifade ederek konuyla ilgili örnekler verdi.

Yaşanan belirsizliklerin ekonomiyi kötü etkilediğini söyleyen Tatar, bet ofislerinin ekonomik olarak büyük getirisi olduğunun açıklandığını ancak sıkı denetlenen, vergisini veren kurumlar haline getirilmelerinin yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, toplu taşımadan yararlanmak istemeyen yabancı uyruklulara ehliyet eğitimi verilmesi ve farklı şartlarda trafiğe çıkmalarının sağlanmasını istedi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, reel sektörün bankalardan aldığı kredilerin faizlerini düşürmek için çalışma yapılmasını talep ederek, KDV, stopaj ve gelir vergisiyle ilgili de düzenleme gerektiğini söyledi.

Taçoy, taşınmaz mal vergilerinden iyi gelir elde edildiğini ve önümüzdeki yıl da bunun devam edeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

DENKTAŞ: “E-MALİYE SON AŞAMADA... VATANDAŞ EVİNDEN İŞLEM YAPABİLECEK”

Konuşmacıları yanıtlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den gelen kredi ve hibelerden yıllara göre yapılan harcamalar hakkında bilgi verdi ve kamu maliyesi için kullanılan rakamların yıllar içinde azaldığını söyledi.

Giderek Türkiye’den gelen yardımların yatırımlara yöneldiğini söyleyen Denktaş, bu trendin devam edeceğini umut ettiğini, 2018 gelir öngörüsünün üzerine çıkılması hedefi olduğunu belirtti.

Denktaş, bunu sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

E-maliyenin son aşamasına geldiğini, bu yıl içinde bu sistemlere Gümrük ve Hazine Dairelerinin de bağlanacağını dile getiren Denktaş, vatandaşın evden işlem yapabilecek duruma geleceğini kaydetti.

Faiz konusunda da yapılabileceklere değinen Denktaş, çalışmalar yapılacağını anlattı.

Denktaş, konuşmasında 2018 bütçesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da bütçenin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

“KKTC 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” önce madde madde görüşüldü ardından da bütünüyle oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite Başkanı Fikri Toros da tasarıya kaktı koyan herkese teşekkür etti.